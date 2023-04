Kolejny piłkarz zaskoczył coming-outem. Zdjęcie nie zostawiło wątpliwości

Alberto Lejarraga, bramkarz hiszpańskiego zespołu Marbella CF, awansował ze swoją drużyną do wyższej klasy rozgrywkowej i postanowił podziękować na Twitterze bliskim, którzy go wspierali. Uwagę obserwatorów przykuł jednak fakt, że wśród zdjęć z rodziną, zawodnik umieścił w swoim wpisie również zdjęcie z partnerem. W ten sposób ogłosił piłkarskiemu światu swoją orientację i dokonał coming-outu.

To kolejny w ostatnich miesiącach zawodnik hiszpańskiego klubu, który decyduje się na taki krok. Wcześniej o swojej orientacji poinformował w specjalnym oświadczeniu Jakub Jankto, piłkarz Getafe, wypożyczony do Sparty Praga.

Lejárraga w swoim wpisie zwrócił się do bliskich, w tym do partnera: "Dziękuję bardzo za to, że jesteście zawsze u mojego boku, w dobrych chwilach i tych nie tak dobrych! Tym razem mogliśmy przeżyć coś tak pięknego, dziękuję".

Po tym, jak Czech Jankto ujawnił swoją orientację, dostał wiele wyrazów wsparcia z całego środowiska piłkarskiego. Teraz na podobne słowa może liczyć Hiszpan. Pojawiło się ponoć również wiele zapytań o wywiady z piłkarzem. Klub z Andaluzji zaznaczył, że ich zawodnik "zrobi co uważa za stosowne, a my go wspieramy. To jego osobista decyzja".