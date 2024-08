Kolejny cios w Małgorzatę Tomaszewską. Najpierw zwolnienie z TVP, a teraz to

To dlatego Małgorzata Tomaszewska nie dołączy do redakcji "Dzień Dobry TVN"? Szefowa stacji zabrała głos

Jakiś czas temu w mediach zaczęły krążyć plotki mówiące o tym, że Małgorzata Tomaszewska wróci do pracy przed kamerami szybciej, niż się tego spodziewano. Informator jednego ze znanych portali przekazał wówczas, że d ziennikarce miano zaoferować rolę prowadzącej w "Dzień Dobry TVN" . Wszyscy z niecierpliwością czekali więc na jesienną ramówkę TVN, jednak kiedy ta się pojawiła... fanów czekało ogromne rozczarowanie. Ogłoszono bowiem jedynie, że do grona prowadzących "DDTVN" dołączy Maciej Dowbor. Dziennikarze portalu Plejada postanowili więc zapytać dyrektor TVN Lidię Kazen , dlaczego do redakcji nie dołączyła ani Tomaszewska, ani inne znane twarze z Telewizji Polskiej. Kobieta postawiła sprawę jasno i wytłumaczyła swoją decyzję.

"Chociaż wiele osób myśli, że telewizja śniadaniowa to łatwy kawałek chleba, prawda jest taka, że to jest bardzo trudne pasmo i wymaga warsztatu dziennikarskiego. Oczywiście, jest sporo osób, które takiego wykształcenia nie mają, tylko nabyły to doświadczenie z biegiem czasu i sobie świetnie radzą, np. Paulina Krupińska, ale w tych czasach, moim zdaniem, jest już tak duża konkurencja i to jest tak wymagające pasmo, że dołączać do zespołu powinny osoby naprawdę z bardzo dużym doświadczeniem i tak się u nas stało. Ten trudny okres w Telewizji Polskiej przed wyborami bardzo mocno odcisnął piętno na wielu osobach. Czasem trzeba przeczekać pewien moment, żeby widownia zrozumiała też tę zmianę, która nastąpiła. W grupie mamy TVN24, a to jest stacja, która przez ostatnich kilka lat była pod wielkim ostrzałem. Dziennikarze z imienia i nazwiska byli szkalowani, to nie był dobry czas. Chcę być lojalna wobec moich koleżanek i kolegów" - przekazała.