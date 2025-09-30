Marta Nawrocka jeszcze parę miesięcy temu nie była szerzej znana opinii publicznej. Wszystko zmieniło się, gdy jej mąż został prezydentem. Od czasu oficjalnego zaprzysiężenia kobieta spełnia się w zupełnie nowej dla siebie roli - kolejnej pierwszej damy.

Nic więc dziwnego, że Nawrocka wzbudza tak ogromne zainteresowanie mediów, które relacjonują wszystkie jej publiczne wystąpienie i donoszą o każdym przejawie aktywności, także tej w social mediach.

Gdy wydawało się, że wiemy już o niej niemal wszystko, głos zabrała dość zaskakująca osoba, która swego czasu miała okazję bliżej poznać Nawrocką. Mowa o trenerze personalnym Pawle Oporskim, który było ostatnio gościem w programie Daniela Nawrockiego, emitowanego na antenie jednej z niszowych telewizji.

Prawda o Nawrockiej wyszła na jaw. Nie byle kto potwierdził doniesienia w programie Daniela Nawrockiego

Jak się okazało, specjalista miał okazję trenować Martę Nawrocką, o czym znienacka opowiedział na wizji. Rozmowa dotyczyła m.in. podstaw treningu siłowego. W pewnym momencie Daniel Nawrocki pochwalił się swoim rekordem w robieniu pompek.

Po tym wyznaniu trener stwierdził wprost, że "tak naprawdę każdy w rodzinie Nawrockich już ma jakieś osiągnięcie sportowe". Wtedy to potwierdziły się doniesienia, że Marta Nawrocka swego czasu intensywnie trenowała właśnie pod okiem Oporskiego. Jak zaznaczył, "to dzięki temu pierwsza dama tak dobrze dziś wygląda".

Trener personalny wyjawił, że ćwiczenia z mamą Daniela "to była przyjemność", a Marta dawała z siebie naprawdę wszystko podczas spotkań na siłowni.

"Pamiętam do dziś, że nie tylko na tym obiekcie, ale też w każdej podróży, praktycznie na każdej siłowni, która była gdzieś w hotelu, ten trening był i wysyłała zdjęcie. (...) Także naprawdę super" - potwierdził doniesienia Oporski.

Trzeba przyznać, że takie wyznanie to spore zaskoczenie. Jednak do tej pory o Nawrockiej zdążyli się wypowiedzieć także inni ludzie ze świata fitnessu, w tym Mariola Bojarska-Ferenc.

Mariola Bojarska-Ferenc nie wytrzymała ws. Nawrockiej

Kobieta swego czasu oceniła, że Marta Nawrocka wygląda świetnie i niewiele jej brakuje do ideału!

"W dobrym kierunku idzie, bo w niczym nie przesadza. Jest to młoda, ładna kobieta i na pewno, gdyby ktoś ją tak naprawdę dobrze ogarnął, to mogłaby wyglądać perfekcyjnie, ale myślę, że każda pierwsza dama na początku uczy się na próbach i błędach" - wyznała w rozmowie z Pomponkiem słynna prekursorka fitnessu w naszym kraju.

