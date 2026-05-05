Swoje piłkarskie poczynania na stopniu seniorskim Wojciech Kowalczyk rozpoczął w 1990 roku. Wówczas stał się on piłkarze Legii Warszawa, której barwy reprezentował aż do 1994 roku. To właśnie wtedy napastnik z kraju nad Wisłą został bowiem wykupiony przez Real Betis. Duża w tym zasługa dobrej prezencji Polaków na Igrzyskach Olimpijskich z 1992 roku, zwieńczonych srebrnym medalem (Kowalczyk rozegrał wówczas 6 spotkań, strzelając 4 gole). Występował on także w seniorskiej reprezentacji Polski (w latach 1991-1999).

W późniejszym czasie trafił również do Las Palmas, natomiast w 2001 roku ponownie znalazł się w ekipie ze stolicy Polski. Późniejsze etapy jego kariery to natomiast krótkie epizody w Anorthosis oraz APOEL-u. W 2004 roku Kowalczyk definitywnie odwiesił buty na kołku, rozgrywając jedynie epizodyczne mecze na niższych szczeblach polskiego futbolu.

Kowalczyk wprost o zmarnowanym potencjale. "Może kilka złych wyborów w życiu"

"Przegląd Sportowy Onet" postanowił przeprowadzić rozmowę z byłym reprezentantem Polski, wypytując go o różne aspekty jego kariery. W pewnym momencie przytoczone zostało stwierdzenie kolegi 54-latka, Marka Koźmińskiego. Stworzył on bowiem listę zawodników, którzy "zmarnowali swój talent". Kowalczyk znalazł się w jego rankingu na dość wysokim miejscu. Koźmiński stwierdził, że jego kolega z reprezentacji olimpijskiej wykorzystał jedynie 10% swojego faktycznego sportowego potencjału.

- Ja bardzo szanuję Marka Koźmińskiego i pewnie miał rację. No może kilka złych wyborów w życiu, czy też może (wybór red.) klubu. Biorę to pod uwagę, że można było zrobić więcej, ale też zawsze to powtarzałem, że można było zrobić dużo mniej. Ja pochodzę z Bródna. Miałem bardzo dużo kolegów. W ośmiu graliśmy w reprezentacji Warszawy. Wybiło się dwóch czyli ja i Piotrek Rocki świętej pamięci już. A wielu z nich skończyło w aresztach, na cmentarzach i tak dalej - stwierdził Wojciech Kowalczyk.

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy napastnik z kraju nad Wisłą rzeczywiście "zmarnował" swój potencjał. W szeregach Legii stał się bowiem jedną z ikon, a na dodatek, mógł w pewnym stopniu posmakować wielkiego światowego futbolu, co jest niedoścignionym marzeniem niejednego zawodnika z kraju nad Wisłą. Zdobył także srebrny medal olimpijski, co w przypadku Polskich piłkarzy nie jest często spotykanym osiągnięciem.

