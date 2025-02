Kolega Śliwki najpopularniejszym siatkarzem świata. Bije na głowę Polaków

Ran Takahashi wychowywał się w sportowej rodzinie. Jego matka w przeszłości była tenisistką, ojciec natomiast trenował bejsbol. Miłością do sportu małżonkowie zarazili także swoich potomków - starszy brat Rana, Rui, został zawodowym siatkarzem i to właśnie on zainspirował gwiazdora Suntory Sunbirds Osaka do rozpoczęcia przygody z tą dyscypliną sportową. Karierę rozpoczynał występując na pozycji libero , z czasem jednak zdecydował się na zmiany i obecnie jest przyjmującym. Decyzja ta wywołała ogromne poruszenie, głównie ze względu na wzrost Japończyka. Ten mierzy bowiem "zaledwie" 188 cm . 23-latek twierdzi, że gdyby nie ta zmiana, nie byłby on tak popularnym siatkarzem.

Ran Takahashi to absolutna gwiazda. Miliony obserwatorów, kontrakt z Diorem

Tak ogromna popularność ma jednak swoje wady. Ran Takahashi wywołuje bowiem ogromne poruszenie, gdziekolwiek się nie pojawi. Często w miejscach publicznych jego spokój zostaje zakłócany przez kibiców. "Zdaję sobie sprawę z tego, że stres i presja są nieodłącznymi elementami wykonywanej przeze mnie pracy. Jeśli jednak miałbym podać jedną trudniejszą rzecz związaną z siatkówką, to byłoby to to, że trudno mi korzystać z wolnego czasu. Nawet w momencie kiedy wychodzę na obiad, podchodzą do mnie ludzie i proszą o zdjęcia lub autograf. Trudno jest przez to prowadzić życie zupełnie wolne od stresu. Sukces w sporcie bywa izolujący. Przyznam - choć nie wiem, czy to właściwe - że zdarza mi się korzystać z maski lub czapki, które gwarantują mi mniejszą rozpoznawalność" - ujawnił w rozmowie z TVP Sport.