Koledzy Lewandowskiego stanęli do zdjęcia. I to nie z byle kim

Kiedy się obudziliśmy, lekarz poinformował nas, że większość naszej drużyny ma objawy zapalenia żołądka i jelit wraz z wymiotami. Życie daje nam czas takie niespodzianki, które zmieniają nasze plany. Chcieliśmy obejrzeć w pierwszym meczu naszych mistrzów i nowych graczy, ale to nie będzie takie proste. Mam nadzieję, że nasi gracze dojdą do siebie jak najszybciej. Ta sytuacja jest dla nich i całej drużyny bardzo trudna. Podobnie jak dla naszych kibiców, którzy chcieli zobaczyć drużynę w starciu z Juventusem. Mecz został odwołany, bo nie ma wolnych dat, postaramy się poszukać nowych rozwiązań.

Mimo problemów, pracodawcy lidera "Biało-Czerwonych" dążyli do tego, aby to spotkanie jednak się odbyło. Co ciekawe, plany "Barcy" pokrzyżowała niespodziewanie Taylor Swift, która jest teraz w trakcie trasy koncertowej "The Eras Tour". Piłkarze musieli ustąpić miejsca artystce. Na Levi's Stadium w Santa Clara, gdzie miała zmierzyć się FC Barcelona i Juventus, zaczęto przygotowywać scenę na koncert gwiazdy.