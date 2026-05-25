Kochanowski opuszcza Warszawę. Teraz spakował walizki i wyjechał z Polski

W życiu Jakuba Kochanowskiego w tym roku doszło już do jednej ważnej zmiany. Środkowy reprezentacji Polski postanowił zakończyć swoją grę w PGE Projekcie Warszawa. Według doniesień medialnych niebawem ma zostać graczem Aluronu CMC Warty Zawiercie. Ta informacja nie została jednak jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Jakub Kochanowski spakował walizki i wyleciał z Polski

Kochanowski długo na to czekał. Sezon PlusLigi się zakończył, podobnie jak Liga Mistrzów - o ile w polskiej lidze Warszawiacy mogli cieszyć się z brązowego medalu, to w Final Four przeszedł im on koło nosa (polski zespół przegrał w meczu o 3. miejsce z Ziraatem Bankasi Ankarą). To oznaczało, że Kochanowski pożegna się z drużyną tylko z jednym ważnym podium tego sezonu.

Póki co jego transfer owiany jest tajemnicą, choć pojawiły się pogłoski, że niebawem dołączy do teamu Michała Winiarskiego w Zawierciu. Według plotek razem z nim do klubu przyjść ma także jego przyjaciel, Tomasz Fornal, który wraca do Polski po swoim pierwszym i najpewniej jedynym sezonie poza PlusLigą. Tymczasem to właśnie Kochanowski postanowił spakować walizki i opuścić Polskę.

Jakub Kochanowski na wakacjach

Trener Nikola Grbić omówił sytuację z niektórymi zawodnikami i ci, którzy zakończyli zmagania dopiero po Final Four Ligi Mistrzów, mogli pozwolić sobie na dłuższe urlopy. Serb w przypadku Kochanowskiego i Fornala miał zgodzić się na trzy tygodnie wolnego przed przyjazdem na zgrupowanie.

Kochanowski od razu wykorzystał okazję i zabrał swoją żonę, Aleksandrę, na Bali. Pokazał też już pierwsze zdjęcia z wypoczynku. Według słów Tomasza Fornala, on także miał dołączyć do pary, póki co jednak raczej spędzał czas na dodawaniu do swojej kolekcji kolejnych tatuaży.

Rozwiń

Jakub Kochanowski (L) i Tomasz Fornal (P) znowu zdecydowali się na podobny ruch SHERWIN VARDELEON/MARCIN GOLBA/NurPhoto AFP

Jakub Kochanowski (L) i Tomasz Fornal (P) mają zagrać w jednym klubie volleyballworld.com materiały prasowe





ORLEN Wisła Płock - Industria Kielce. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport