Kochanowski opuszcza Warszawę. Teraz spakował walizki i wyjechał z Polski

Anna Dymarczyk

Jakub Kochanowski w tym roku podjął przełomową dla siebie decyzję - środkowy reprezentacji Polski uważany za jednego z najlepszych graczy na tej pozycji na świecie pożegnał się z PGE Projektem Warszawa i postanowił przejść do innego klubu. Póki co dostał jednak zielone światło od trenera Grbicia i postanowił wyjechać z Polski. Dołączyć do niego w tej przygodzie miał Tomasz Fornal.

Jakub Kochanowski w granatowym stroju z numerem 15 trzyma piłkę do siatkówki, przygotowując się do zagrywki.
Jakub KochanowskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

W życiu Jakuba Kochanowskiego w tym roku doszło już do jednej ważnej zmiany. Środkowy reprezentacji Polski postanowił zakończyć swoją grę w PGE Projekcie Warszawa. Według doniesień medialnych niebawem ma zostać graczem Aluronu CMC Warty Zawiercie. Ta informacja nie została jednak jeszcze oficjalnie potwierdzona.

Kochanowski długo na to czekał. Sezon PlusLigi się zakończył, podobnie jak Liga Mistrzów - o ile w polskiej lidze Warszawiacy mogli cieszyć się z brązowego medalu, to w Final Four przeszedł im on koło nosa (polski zespół przegrał w meczu o 3. miejsce z Ziraatem Bankasi Ankarą). To oznaczało, że Kochanowski pożegna się z drużyną tylko z jednym ważnym podium tego sezonu.

Póki co jego transfer owiany jest tajemnicą, choć pojawiły się pogłoski, że niebawem dołączy do teamu Michała Winiarskiego w Zawierciu. Według plotek razem z nim do klubu przyjść ma także jego przyjaciel, Tomasz Fornal, który wraca do Polski po swoim pierwszym i najpewniej jedynym sezonie poza PlusLigą. Tymczasem to właśnie Kochanowski postanowił spakować walizki i opuścić Polskę.

Trener Nikola Grbić omówił sytuację z niektórymi zawodnikami i ci, którzy zakończyli zmagania dopiero po Final Four Ligi Mistrzów, mogli pozwolić sobie na dłuższe urlopy. Serb w przypadku Kochanowskiego i Fornala miał zgodzić się na trzy tygodnie wolnego przed przyjazdem na zgrupowanie.

Kochanowski od razu wykorzystał okazję i zabrał swoją żonę, Aleksandrę, na Bali. Pokazał też już pierwsze zdjęcia z wypoczynku. Według słów Tomasza Fornala, on także miał dołączyć do pary, póki co jednak raczej spędzał czas na dodawaniu do swojej kolekcji kolejnych tatuaży.

Dwoje siatkarzy reprezentujących Polskę, jeden w zielonym stroju, drugi w biało-czerwonym zestawie, unosi dłonie w geście emocji, na tle siatkarskiej hali i siatki, w otoczeniu widowni.
Jakub Kochanowski (L) i Tomasz Fornal (P) znowu zdecydowali się na podobny ruchSHERWIN VARDELEON/MARCIN GOLBA/NurPhotoAFP
Dwóch siatkarzy w biało-czerwonych strojach na boisku siatkarskim, jeden z nich wyraża radość, zaciskając pięści z uniesioną głową, drugi zasłania twarz ręką, wyrażając emocje, być może rozczarowanie.
Jakub Kochanowski (L) i Tomasz Fornal (P) mają zagrać w jednym klubievolleyballworld.commateriały prasowe


