Kocha go cała Polska. Mało kto wie, ile miał lat jak zdał maturę

Bartłomiej Wrzesiński

W poniedziałek w całej Polsce rozpoczęły się tegoroczne matury. Do egzaminu maturalnego podeszło tysiące abiturientów. Przed laty wśród nich był Adam Małysz. Legenda polskich skoków narciarskich zdecydował się zawalczyć o średnie wykształcenie dopiero po wielu latach udanej kariery sportowej. Cel udało mu się osiągnąć w 2010 roku, gdy był już grubo po 30. roku życia.

4 maja równo o godzinie 9:00 w całej Polsce rozpoczęły się tegoroczne matury. Do egzaminu dojrzałości tradycyjnie przystąpiły tysiące uczniów, dla których jest to kolejny ważny etap w dotychczasowym życiu. Na salach egzaminacyjnych nie zabrakło również twarzy znanych szerszej publiczności. Mowa tutaj m.in. o sportowcach.

W poniedziałek cały kraj obiegły obrazki Oskara Pietuszewskiego, który do matury przystępował w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. 17-letni reprezentant Polski jeszcze w sobotni wieczór świętował mistrzostwo Portugalii wywalczone z FC Porto, a już następnego dnia udał się samolotem do Polski.

Do egzaminu dojrzałości przystąpił również inny piłkarz doskonale znany kibicom naszej Ekstraklasy. Mowa o Wojciechu Mońce z Lecha Poznań, który zasłużył na miano jednego z odkryć powoli kończącego się sezonu. Matury rozpoczęła również Anastazja Kuś. Najmłodsza polska olimpijka przystąpiła do egzaminu na ... stadionie Legii Warszawa.

Polscy kibice z wielkim zaciekawieniem śledzą ścieżki edukacji swoich sportowych idoli. Niektórzy z nich wracają do nauki po wieloletniej przerwie, a zdobyte wykształcenie otwiera im nowe ścieżki w karierze toczonej tuż po ostatecznym rozstaniu z zawodowym sportem.

Idealnym przykładem jest Adam Małysz. Jeden z najsłynniejszych polskich sportowców w historii przez lata tkwił w świadomości kibiców jako blacharz-dekarz. Właśnie ten zawód "Orzeł z Wisły" nabył w 1995 roku, gdy został absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ustroniu.

Czterokrotny mistrz świata do tematu swojej edukacji powrócił po wielu latach. W 2010 roku, przed ostatnim sezonem w swojej sportowej karierze, Małysz zdał maturę i zdobył tym samym średnie wykształcenie. Uczynił to w wieku 33 lat.

- Stres był straszny. Nie wiedziałem, że będzie aż tak wielki. Jestem przyzwyczajony do innego rodzaju stresu, sportowego. To było coś innego, a przecież ja nigdy nie byłem super z nauki. Dlatego satysfakcja i radość była wielka - podzielił się swoimi wrażeniami Małysz na łamach "Gazety Wyborczej".

Małysz nie poprzestał jednak na maturze i w kolejnych latach poszedł po wykształcenie wyższe. W 2018 roku obronił pracę licencjacką z kierunku turystyka i rekreacja na Politechnice Częstochowskiej, a dwa lata później zdobył tytuł magistra. Ustępujący prezes Polskiego Związku Narciarskiego od sześciu lat może pochwalić się wyższym wykształceniem.

