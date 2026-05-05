Kocha go cała Polska. Mało kto wie, ile miał lat jak zdał maturę

4 maja równo o godzinie 9:00 w całej Polsce rozpoczęły się tegoroczne matury. Do egzaminu dojrzałości tradycyjnie przystąpiły tysiące uczniów, dla których jest to kolejny ważny etap w dotychczasowym życiu. Na salach egzaminacyjnych nie zabrakło również twarzy znanych szerszej publiczności. Mowa tutaj m.in. o sportowcach.

W poniedziałek cały kraj obiegły obrazki Oskara Pietuszewskiego, który do matury przystępował w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. 17-letni reprezentant Polski jeszcze w sobotni wieczór świętował mistrzostwo Portugalii wywalczone z FC Porto, a już następnego dnia udał się samolotem do Polski.

Do egzaminu dojrzałości przystąpił również inny piłkarz doskonale znany kibicom naszej Ekstraklasy. Mowa o Wojciechu Mońce z Lecha Poznań, który zasłużył na miano jednego z odkryć powoli kończącego się sezonu. Matury rozpoczęła również Anastazja Kuś. Najmłodsza polska olimpijka przystąpiła do egzaminu na ... stadionie Legii Warszawa.

Adam Małysz po wielu latach podszedł do matury. Średnie wykształcenie zdobył grubo po 30-stce

Polscy kibice z wielkim zaciekawieniem śledzą ścieżki edukacji swoich sportowych idoli. Niektórzy z nich wracają do nauki po wieloletniej przerwie, a zdobyte wykształcenie otwiera im nowe ścieżki w karierze toczonej tuż po ostatecznym rozstaniu z zawodowym sportem.

Idealnym przykładem jest Adam Małysz. Jeden z najsłynniejszych polskich sportowców w historii przez lata tkwił w świadomości kibiców jako blacharz-dekarz. Właśnie ten zawód "Orzeł z Wisły" nabył w 1995 roku, gdy został absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ustroniu.

Czterokrotny mistrz świata do tematu swojej edukacji powrócił po wielu latach. W 2010 roku, przed ostatnim sezonem w swojej sportowej karierze, Małysz zdał maturę i zdobył tym samym średnie wykształcenie. Uczynił to w wieku 33 lat.

- Stres był straszny. Nie wiedziałem, że będzie aż tak wielki. Jestem przyzwyczajony do innego rodzaju stresu, sportowego. To było coś innego, a przecież ja nigdy nie byłem super z nauki. Dlatego satysfakcja i radość była wielka - podzielił się swoimi wrażeniami Małysz na łamach "Gazety Wyborczej".

Małysz nie poprzestał jednak na maturze i w kolejnych latach poszedł po wykształcenie wyższe. W 2018 roku obronił pracę licencjacką z kierunku turystyka i rekreacja na Politechnice Częstochowskiej, a dwa lata później zdobył tytuł magistra. Ustępujący prezes Polskiego Związku Narciarskiego od sześciu lat może pochwalić się wyższym wykształceniem.

