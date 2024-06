Najpierw "porzucenie" przez Radosława, a teraz to

Kłótnie w domu Rozenek i Majdana. Oto co dzieje się za zamkniętymi drzwiami

W międzyczasie Majdan udał się na rozmowę do kanału "Elite Mentality x Cyprian Majcher" na Youtube, aby opowiedzieć o swojej karierze piłkarskiej i nie tylko. To tam wyznał właśnie o co prowadzi kłótnie z żoną.

"Pamiętam, że kiedyś stoczyłem taką batalię słówną, nie powiem, ze kłótnie. Mieliśmy dwa tematy z Małgosią o które się spieraliśmy. Oglądamy film i był Leo messi u Cristiano Ronaldo no więc Małgosia uważała, ze on jest pozerem, a on mi zawsze imponował. Uważam, ze on jest bardzo wrażliwy człowiek. On jest z ubogiej rodziny, więc wspiera swoją rodzinę, a także wspiera bardzo mocno dzieci, operacje. Kiedyś ogolił sobie włosy i ludzie myśleli, że to jest jakaś jego sytuacja na zaistnienie, on sobie ogolił szew tak jak dziecko, ktore wspierał, bo mialo operacje mózgu. To było takie bardzo wzniosłe. On ma dużo takich gestów" - podsumował wzruszony Radosław.