Kłos i Fornal obok siebie przy stole i... się zaczęło. Przyjmujący zażądał podziału

Anna Dymarczyk

Wesele Kamila Semeniuka stało się momentem na oddech dla reprezentantów Polski. Pojawił się na nim również Karol Kłos, który od jakiegoś czasu nie gra już biało-czerwonych barwach. Został usadowiony obok swojego dobrego kolegi, Tomasza Fornala. Panowie w sieci pozostawili dużo śladów swojej weselnej zabawy. Jeden z nich dotyczył kwestii zdrapek. Fornal zażądał podziału.

Tomasz Fornal
Tomasz FornalPiotr MatusewiczEast News

Weselna atmosfera udzieliła się wszystkim. Szczęśliwi siatkarze mieli okazję odpocząć od zgrupowania w Zakopanem, a przy okazji spotkać dawno niewidzianych kolegów. Widać było, że szczególnie trzech z nich bardzo cieszyło się wspólnie spędzonym na zabawie czasem - chodzi o Kłosa, Fornala i Kochanowskiego.

Wesele Kamila Semeniuka. Polscy siatkarze na zabawie

Ślub Kamila Semeniuka przekładany był przez siatkarza i jego ukochaną już od roku - igrzyska olimpijskie przekreśliły ich plany, a teraz problemem mogło stać się zgrupowanie. Na całe szczęście Nikola Grbić postanowił dać wolne swoim podopiecznym i tym samym stworzył możliwość na wspólne świętowanie.

Polsat SportPolsat Sport

Na miejscu pojawili się m.in. dawno niewidziany wśród kadrowiczów Karol Kłos, który od ponad roku nie jest już częścią reprezentacji, Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski. To trio nigdy nie zawodziło oczekiwań fanów. I tym razem postanowili pokazać, że potrafią się naprawdę dobrze bawić w swoim towarzystwie.

Karol Kłos zaczął zdrapywać. Fornal chciał podzielić się wygraną

Jednym z prezentów dla gości były zdrapki - szczęśliwcy mogli wygrać fortunę! Karol Kłos postanowił szybko sprawdzić swoje szczęście i okazało się, że udało mu się w ten sposób zarobić, bagatela, 4 zł. Fornal postanowił oddać los w ręce kolegi. "Zdrap moją, jak wygramy, to na pół" - powiedział przyjmujący i wręczył zdrapkę byłemu środkowemu polskiej kadry. Panowie, niestety, nie mogli cieszyć się z wygranej.

Doskonale na weselu bawił się także Jakub Kochanowski. Pojawił się na nim wraz z żoną. Oboje zrobili sobie "rodzinne" zdjęcie z Fornalem, a później dali się ponieść zabawie. Sam Fornal udostępnił jeszcze jedną fotografię, na której pokazał się ze środkowym, a koledzy stwierdzili, że stworzyłaby ona doskonałą reklamę wyrobów mięsnych. Widać, że zabawa była przednia, a wesele - zabawne i jednocześnie utrzymane raczej w tradycyjnym tonie.

Dwóch mężczyzn w garniturach siedzi przy elegancko nakrytym stole, jeden z nich skupia się na pisaniu lub podpisywaniu czegoś, drugi trzyma telefon komórkowy i patrzy na ekran, w tle dekoracje sali i inni goście uroczystości.
Karol Kłos i Tomasz FornalInstagram/karolklosESP/Instagram
Trzy osoby stoją przytulone obok siebie na schodach przed budynkiem z czerwonej cegły, dwaj mężczyźni w białych koszulach i czarnych spodniach oraz kobieta w zielonej, eleganckiej sukni.
Jakub Kochanowski z żoną i Tomasz FornalInstagram/tomfornalESP/Instagram

Tomasz Fornal
Siatkówka

Reprezentanci Polski w siatkówce - Tomasz Fornal oraz Jakub Kochanowski
Reprezentanci Polski w siatkówce - Tomasz Fornal oraz Jakub KochanowskiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Natalia KOLESNIKOVA / AFPAFP
Para młoda w eleganckich strojach ślubnych w samochodzie, kobieta pokazuje obrączkę i trzyma bukiet kwiatów; obok mężczyzna w stroju sportowym z polskim herbem, z medalem na szyi.
Kamil Semeniuk wziął ślubInstagram/_kamil_semeniuk_, Lukasz KalinowskiEast News

