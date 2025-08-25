Kłos i Fornal obok siebie przy stole i... się zaczęło. Przyjmujący zażądał podziału

Weselna atmosfera udzieliła się wszystkim. Szczęśliwi siatkarze mieli okazję odpocząć od zgrupowania w Zakopanem, a przy okazji spotkać dawno niewidzianych kolegów. Widać było, że szczególnie trzech z nich bardzo cieszyło się wspólnie spędzonym na zabawie czasem - chodzi o Kłosa, Fornala i Kochanowskiego.

Wesele Kamila Semeniuka. Polscy siatkarze na zabawie

Ślub Kamila Semeniuka przekładany był przez siatkarza i jego ukochaną już od roku - igrzyska olimpijskie przekreśliły ich plany, a teraz problemem mogło stać się zgrupowanie. Na całe szczęście Nikola Grbić postanowił dać wolne swoim podopiecznym i tym samym stworzył możliwość na wspólne świętowanie.

Na miejscu pojawili się m.in. dawno niewidziany wśród kadrowiczów Karol Kłos, który od ponad roku nie jest już częścią reprezentacji, Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski. To trio nigdy nie zawodziło oczekiwań fanów. I tym razem postanowili pokazać, że potrafią się naprawdę dobrze bawić w swoim towarzystwie.

Karol Kłos zaczął zdrapywać. Fornal chciał podzielić się wygraną

Jednym z prezentów dla gości były zdrapki - szczęśliwcy mogli wygrać fortunę! Karol Kłos postanowił szybko sprawdzić swoje szczęście i okazało się, że udało mu się w ten sposób zarobić, bagatela, 4 zł. Fornal postanowił oddać los w ręce kolegi. "Zdrap moją, jak wygramy, to na pół" - powiedział przyjmujący i wręczył zdrapkę byłemu środkowemu polskiej kadry. Panowie, niestety, nie mogli cieszyć się z wygranej.

Doskonale na weselu bawił się także Jakub Kochanowski. Pojawił się na nim wraz z żoną. Oboje zrobili sobie "rodzinne" zdjęcie z Fornalem, a później dali się ponieść zabawie. Sam Fornal udostępnił jeszcze jedną fotografię, na której pokazał się ze środkowym, a koledzy stwierdzili, że stworzyłaby ona doskonałą reklamę wyrobów mięsnych. Widać, że zabawa była przednia, a wesele - zabawne i jednocześnie utrzymane raczej w tradycyjnym tonie.

