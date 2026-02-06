Kłopoty mistrza Polski w USA. Do akcji wkroczyło ICE. Ludzie Trumpa nie mieli litości

O Andrzeju Wawrzyku głośno zrobiło się w 2008 roku. To właśnie wtedy stoczył on pamiętny pojedynek z Marcinem Najmanem, którego stawką było mistrzostwo Polski wagi ciężkiej. Wówczas niepokonany Wawrzyk wygrał i to starcie, fundując swojemu rywalowi nokaut w drugiej rundzie.

W ostatnim czasie 38-latek ponownie pojawił się na ustach krajowych mediów. Niestety, tym razem nie za sprawą kolejnych sportowych osiągnięć, a przez jego szokujące konflikty z amerykańskim prawem. W grudniu 2025 roku dopuścił się on bowiem przestępstwa, za które trafił do tamtejszego aresztu. Co więcej, w jego przypadku była to recydywa, co tylko pogarszało sytuację byłego mistrza Polski.

Okazuje się, że sprawa Andrzeja Wawrzyka i jego kryminalnych występków za oceanem doczekała się nieprzyjemnej kontynuacji.

Czarny scenariusz dla Wawrzyka. ICE przyjrzała się sprawie mistrza Polski

Dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onet" skontaktowali się z przedstawicielem cieszącego się złą sławą federalnego Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE). Okazuje się, że "ludzie Trumpa" postanowili bardzo wnikliwie przyjrzeć się sytuacji polskiego boksera. Z ich ustaleń wynika, że Wawrzyk popełnił jeszcze jedno poważne wykroczenie.

"Andrzej Wawrzyk, nielegalny imigrant z Polski, został aresztowany przez biuro szeryfa hrabstwa Sarasota za posiadanie urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą sklepową, drobną kradzież i opór podczas aresztowania. [...]. Przekroczył dozwolony okres pobytu (w USA red.) o ponad 2 lata, łamiąc prawo" - mówi Christopher Meares, rzecznik ICE.

W związku z przytoczonymi wyżej zarzutami, ICE podjęło zdecydowane kroki względem Andrzeja Wawrzyka. Z wypowiedzi rzecznika biura wynika bowiem, że nałożyło na Polaka nakaz zatrzymania imigracyjnego. Niewykluczone, że po rozpatrzeniu całej sprawy Wawrzyk zostanie więc deportowany, natomiast możliwość jego przyszłych wjazdów na terytorium USA zostanie zablokowana. To wynik polityki obecnego rządu Stanów Zjednoczonych, który prowadzi zaciętą walkę ze zjawiskiem nielegalnej imigracji.

Andrzej Wawrzyk (z prawej) tu w walce z Albertem Sosnowskim. To stare dzieje, kadr z 2016 roku ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER PUSTE

Andrzej Wawrzyk tu podczas walki z Albertem Sosnowskim KAMIL KRZACZYNSKI / Newspix.pl Newspix.pl

Andrzej Wawrzyk ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS East News

