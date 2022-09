Putin w dzisiejszym orędziu poinformował przede wszystkim o powszechnej mobilizacji rezerwistów. Jak się okazuje, jego decyzja może dotknąć nawet czynnych sportowców, mających powiązania z wojskowymi strukturami. Ma to na celu oczywiście przerwanie ukraińskiej ofensywy, która coraz mocniej zmuszała rosyjskie wojska do wycofywania się.

Witalij Kliczko komentuje orędzie Władimira Putina

- Zapowiadane przez Putina groźby mobilizacyjne i nuklearne nie pomogą agresorowi w jego dążeniu do podboju i zniszczenia Ukrainy i Ukraińców. Tyran w końcu rozpoczął procesy, które pogrzebią go w jego własnym kraju - napisał na swoim twitterowym koncie Kliczko.

Mer Kijowa po raz kolejny zwrócił się także do światowych liderów, aby potraktowali to orędzie jako sygnał do zdecydowanej reakcji.