Kliczko nie gryzie się w język ws. Zełenskiego. Poszło o Polskę

Władimir Kliczko, znany w całym świecie niegdysiejszy pięściarz wagi ciężkiej, były mistrz świata i złoty medalista igrzysk olimpijskich 1996 w Atlancie, a także brat mera Kijowa Witalija, gościł w Polsce, na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy. Tej samej, na której zabrakło prezydenta Zełenskiego.

"Prezydent Wołodymyr Zełeński powinien był przyjechać do Gdańska" - stanowczo skomentował ten fakt Kliczko w Radiu Gdańsk, dodając, że życzyłby sobie, aby ukraiński przywódca pojawił się w Trójmieście.

Jak pokazał czas, życzenie emerytowanego pięściarza nie spełniło się. Tymczasem po sieci krąży jego zdecydowana wypowiedź na temat stosunków polsko-ukraińskich.

Tak były mistrz świata w boksie skomentował nieobecność prezydenta Zełenskiego w Gdańsku

Zdaniem Kliczki nieobecność Zełenskiego w Gdańsku to błąd, zwłaszcza w kontekście "ostatnich trudności w naszych relacjach dyplomatycznych". "Wierzę, że to bardzo ważne, aby budować przyszłość i to teraz, razem z Polską, z polskimi przyjaciółmi. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce. Od 2014 była ona jednym z krajów, jako nasz sąsiad, który niesamowicie nas wspierał" - przekazał.

Absolutnie nie przymyka oczu na to, co między Polską a Ukrainą wydarzyło się w przeszłości. Chce, by sprawy zostały raz na zawsze wyjaśnione.

"Oczekuję wyjaśnienia tych zaszłości, wyjaśnienia historii i patrzenia w przyszłość, żeby budować razem, żyć razem, razem tworzyć i się wspierać, tak jak robimy to teraz przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi - Imperium Rosyjskiemu. Nasze kraje wiedzą, co znaczy Imperium Rosyjskie" - mówił.

Milczenie Witalija Kliczki po pytaniu o prezydenta Ukrainy

Także brat Władimira, Witalij, obecny był na spotkaniu w Gdańsku. "Czy wyobraża pan sobie konferencję na rzecz odbudowy Kijowa bez mera Kijowa? Czy zatem można rozmawiać o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy?" - pytał go Tomasz Waleński z WP.

Kliczko wymownie milczał przez kilka sekund. Ostatecznie odpowiedział dyplomatycznie.

"Zasadniczo idziemy w tym samym kierunku, co rząd centralny. Jednak to samorząd lokalny jest odpowiedzialny za świadczenie usług bezpośrednio na miejscu. Słuchamy problemów naszych obywateli i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać wyzwaniom, z którymi mierzymy się każdego dnia" - stwierdził, cytowany przez portal.

Tłumaczył, że "w każdym kraju zawsze występują pewne napięcia między władzą lokalną a centralną", ale przy tym ważne jest, by prowadzić "stałą, skuteczną dyskusję".

Zełenski był współorganizatorem konferencji w Polsce, lecz ostatecznie nie pojawił się na niej. Wcześniej otrzymał decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawieniu go Orderu Orła Białego w odpowiedzi na nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA".





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