Kliczko idzie na całość ws. Zełenskiego. Zaczęło się od Polski

Witalij Kliczko, niegdysiejszy mistrz świata organizacji WBC w kategorii ciężkiej oraz brat innego legendarnego pięściarza - Władimira, a od 12 lat mer Kijowa, otwarcie krytykuje prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego za odwołanie ministra obrony Mychajła Fedorowa.

"Byłem zszokowany" - opisuje swoją reakcję na decyzję Zełenskiego w rozmowie z niemieckim Handelsblatt, prosto z mostu określając ruch prezydenta "wielkim błędem". Jego zdaniem takie zmiany kadrowe szkodzą zdolnościom obronnym kraju.

Sygnalizuje, że odprawienie Fedorowa mogło mieć związek z jego rosnącą popularnością, a ta mogła być postrzegana przez rządzących jako zagrożenie w potencjalnych wyborach.

W samym Kijowie trwają protesty po tej kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Demonstranci domagają się wyjaśnień co do przyczyn dymisji ministra.

Tymczasem Ukraińska Prawda relacjonowała, że Zełenski wskazywał na problemy we współpracy między Fedorowem a naczelnym dowódcą Ołeksandrem Syrskim. Prezydent mówił także o nierozwiązanych kłopotach na froncie, w brygadach i przy mobilizacji.

Kliczko stanowczo o nieobecności Zełenskiego na konferencji w Polsce

Witalijowi Kliczce i Wołodymyrowi Zełenskiemu nie jest po drodze już od dawna. Jednak temat rozbieżności między nimi wrócił niedawno, przy okazji wizyty w Polsce. Bracia Kliczkowie pojawili się w Gdańsku, by wziąć udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy. Zabrakło natomiast prezydenta Ukrainy.

"Prezydent Wołodymyr Zełeński powinien był przyjechać do Gdańska" - komentował ten fakt Władimir Kliczko, cytowany przez Radio Gdańsk.

Według niego nieobecność ukraińskiej głowy państwa na zebraniu w Polsce to błąd, zwłaszcza w kontekście "ostatnich trudności w naszych relacjach dyplomatycznych".

"Wierzę, że to bardzo ważne, aby budować przyszłość i to teraz, razem z Polską, z polskimi przyjaciółmi. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce. Od 2014 była ona jednym z krajów, jako nasz sąsiad, który niesamowicie nas wspierał" - mówił były mistrz świata i złoty medalista igrzysk olimpijskich 1996 w Atlancie.

Odnosił się również do trudnej przeszłości łączącej Polskę i Ukrainę. Chce, by sprawy zostały raz na zawsze wyjaśnione.

Oczekuję wyjaśnienia tych zaszłości, wyjaśnienia historii i patrzenia w przyszłość, żeby budować razem, żyć razem, razem tworzyć i się wspierać, tak jak robimy to teraz przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi - Imperium Rosyjskiemu

Witalij Kliczko zapytany o Zełenskiego

Trzy grosze dorzucił również Witalij. Gdy Tomasz Waleński z WP zapytał go, czy wyobraża sobie konferencję na rzecz odbudowy Kijowa bez mera Kijowa i - analogicznie - rozmowę o odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy, chwilę milczał, a następnie odpowiedział dyplomatycznie.

"Zasadniczo idziemy w tym samym kierunku, co rząd centralny. Jednak to samorząd lokalny jest odpowiedzialny za świadczenie usług bezpośrednio na miejscu. Słuchamy problemów naszych obywateli i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać wyzwaniom, z którymi mierzymy się każdego dnia" - ocenił, cytowany przez portal.





Piłkarze Hiszpanii przylecieli do kraju po triumfie na mundialu. WIDEO JAIME ALEKOS / AFPTV / AFP AFP