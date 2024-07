Klaudia Zwolińska ze srebrem w Paryżu. Na igrzyska pojechał też jej partner

Grzegorz Hedwig trzymał kciuki za Klaudię Zwolińską. Teraz sam powalczy o medal na igrzyskach w Paryżu

Występowi 25-letniej sportsmenki z zapartym tchem przyglądał się jej ukochany, Grzegorz Hedwig. "Klaudia jest spokojna, wie, że jest dobra, wie, co ma robić i to zrobiła. (...) Psychicznie wydaje mi się, że jest jedną z najmocniejszych zawodniczek, a od kilku dobrych lat jest w czołówce. Brakowało jej tylko właśnie tego medalu olimpijskiego i już go ma. (...) Bardzo mocno przeżywałem start Klaudii. Nie wiem, czy nie za mocno. Summa summarum dobrze wyszło. (...) 24 lata czekaliśmy na to, żeby był ten medal i w końcu jest" - przyznał w rozmowie z Eurosportem 36-latek.