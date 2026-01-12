Podwójne mistrzostwo świata w kajakarstwie górskim i brązowy medal w kajak crossie wystarczyły, aby Klaudia Zwolińska została wybrana najlepszym sportowcem roku na gali "Przeglądu Sportowego".

Zwolińska uprawia dyscyplinę dość niszową. Polska podzieliła się więc na dwa obozy. Pierwszy zabiega o to, aby doceniać takich sportowców i zachęcać kolejnych utalentowanych adeptów do uprawiania ich. Drugi natomiast uważa, że sukcesy w dyscyplinach takich jak tenis znaczą o wiele więcej.

To oni powinni bić się o pierwsze miejsce. Boniek komentuje

Do tego drugiego obozu zapisał się Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z Romanem Kołtoniem dał do zrozumienia, że jego zdaniem o pierwsze miejsce powinni walczyć inni polscy sportowcy.

- Kilka znaków zapytania jest. (...) W tym roku wydawało się, że przewaga Igi Świątek i Zmarzlika jest tak duża, że nie trzeba nikogo agitować, prawda? - zapytał retorycznie Boniek, znany ze swojej pasji do żużla.

- Że między tą dwójką rozegra się decydujące starcie? - dopytał Kołtoń.

- No tak. Wydaje mi się, że Zmarzlik tworzy historię, do której już żeśmy się przezwyczaili i przestało nas to podniecać. Natomiast Iga Świątek wygrała Wimbledon. No panowie... Wygrać Wimbledon to jest rzecz niebywała - skomentował Zbigniew Boniek pełen podziwu dla osiągnięć Zmarzlika i Świątek.

- Jak wygrywasz Wimbledon, to stajesz się historią tenisa na całe życie. Mi się wydawało, że to są dwie kandydatury, które między sobą powalczą. Natomiast wygrała pani Klaudia Zwolińska. Myślę, że środowisko kajakarskie się zmobilizowało, sponsorzy troszeczkę popracowali i wygrała panna Klaudia i miło, dobrze, sympatycznie - skwitował Zbigniew Boniek.

Na koniec Zbigniew Boniek pogratulował zwycięstwa Klaudii Zwolińskiej, choć nie do końca się z nim zgadza. Zauważył, że mistrzyni świata wygrała ogromną różnicą głosów, która wynosiła niemal sto tysięcy głosów.

ACF Fiorentina – AC Milan 1-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Klaudia Zwolińska Rafał Oleksiewicz materiały prasowe

Zbigniew Boniek Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News