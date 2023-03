Mogłoby się wydawać, że Kim Kardashian czego się nie dotknie, wszystko zamienia w złoto. Amerykanka od lat jest jedną z najpopularniejszych celebrytek na świecie, wiele znanych marek stara się, by kobieta promowała ich produkty zarówno w sieci, jak i offline. W ostatnim czasie jedna z sióstr Kardashian okazywała spore zainteresowanie europejskimi klubami piłkarskimi. Najpierw influencerka została przyłapana w koszulce drużyny AS Roma , następnie wybrała się na mecze Ligi Europy i Ligue 1 .

16 marca Kim Kardashian przyleciała do Londynu, by wraz z synem obejrzeć na żywo poczynania Arsenalu w meczu ze Sportingiem. Celebrytka i towarzyszący jej chłopiec nie przynieśli jednak szczęścia "Kanonierom". Zawodnicy angielskiego zespołu po rzutach karnych pożegnali się z dalszą rywalizacją w Lidze Europy. Kibice Arsenalu w mediach społecznościowych zwrócili się później do celebrytki i w żartach prosili, by już nigdy nie wracała na Emirates Stadium, ponieważ została przeklęta.