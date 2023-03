To był słodko-gorzki wieczór dla piłkarzy Arsenalu. "Kanonierzy" już w 19. minucie wyszli na prowadzenie po bramce Granita Xhaki. Na półmetku rywalizacji wiele wskazywało na to, że angielska drużyna ma spore szanse na awans do ćwierćfinału Ligi Europy.

Niestety, w 62. minucie wynik spotkania wyrównał gwiazdor Sportingu Pedro Goncalves. Tego, kto finalnie pożegna się w dalszą rywalizacją w rozgrywkach, nie udało się rozstrzygnąć ani w podstawowym czasie, ani w dogrywce. Zdecydowały dopiero rzuty karne - w tej części spotkania lepsi okazali się Portugalczycy.

Choć "Kanonierzy" zaliczyli wpadkę przed własną publicznością, nie mogli narzekać na brak wsparcia ze strony kibiców. Na trybunach Emirates Stadium pojawili się wyjątkowi goście - znana celebrytka Kim Kardashian i jej syn, wielki fan Arsenalu, Saint West.

W jakiej formie jest Lewandowski? „Ostatnie tygodnie nie były dla mnie łatwe”. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Kim Kardashian na meczu Arsenalu. Nie przyniosła szczęścia ekipie z Londynu

Kim Kardashian jest jedną z najpopularniejszych celebrytek na świecie. Amerykance, jak się okazuje, sport nie jest zupełnie obcy. Jakiś czas temu znana bizneswoman przyłapana została w koszulce włoskiego klubu AS Roma . Teraz kobieta przyleciała do Londynu, by wraz z synem obejrzeć mecz Ligi Europy z udziałem Arsenalu i Sportingu CP. Celebrytka od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Jak widać, mimo niekorzystnego wyniku dla londyńskiej ekipy, 42-latka dobrze bawiła się podczas meczu.

Kim Kardashian z synem na meczu Arsenalu /

Kim Kardashian na meczu Arsenalu /

Co ciekawe, 42-latka nie pojawiła się na Emirates Stadium tylko po to, by dopingować "Kanonierów". Brytyjskie media podają, że Kardashian wraz z synem zawitała do Anglii, ponieważ kręci dokument na swój temat.

Kim Kardashian /

Kim Kardashian /