Kilka lat temu lekarze walczyli o jej życie. Teraz powalczy o medal w Paryżu

Georgie Brayshaw po wypadku miała sparaliżowaną połowę ciała. Teraz jedzie na igrzyska walczyć o złoty medal

Sportsmenka z Leeds jest doskonałym przykładem na to, że ciężka praca i wiara w siebie czyni cuda. Będąc nastolatką Brayshaw nie myślała wcale o karierze jako wioślarka. Wówczas uprawiała ona jazdę konną i to właśnie z tą dyscypliną wiązała swoją przyszłość. W wieku 15 lat podczas doznała ona jednak wypadku, który zmienił jej życie o 180 stopni. Po tym wydarzeniu młoda sportsmenka przetransportowana została do szpitala, gdzie przez dziewięć dni przebywała w śpiączce. Lekarze robili wówczas co w ich mocy, aby pomóc Brayshaw wrócić do zdrowia. Niestety, kiedy wybudziła się ze śpiączki, okazało się, że ma sparaliżowaną lewą część ciała.