Kiepsko u Lewandowskich przed wyprowadzką za ocean. Anna pod ostrzałem

Klub Chicago Fire oficjalnie potwierdził zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego, a trener Gregg Berhalter wyjawił, że napastnik może zadebiutować w drużynie już niebawem, bo 16 lipca (17 lipca godz. 2.30 czasu polskiego). To właśnie wtedy przypada mecz z Whitecaps, i to u siebie.

Głos w sprawie przenosin za ocean zabrała Anna Lewandowska. Nie ukrywa, że wcale nie jest zadowolona z takiego obrotu spraw.

"Przed nami ogromna zmiana czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję" - przekazała we wpisie w mediach społecznościowych.

Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża

Wyjaśniła, że czuje obawy przede wszystkim o rodzinę. Zastanawia się, jak w zupełnie nowej rzeczywistości odnajdą się córki, które tak jak ona wsiąkły w katalońskie realia. Zapewniła przy tym, że wspiera męża z całych sił.

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Jej szczere wyznanie sprowokowało lawinę komentarzy. Jest wiele głosów wsparcia, lecz nie tylko.

Anna Lewandowska pod pręgierzem po tym wpisie o wyprowadzce do Chicago

"Myślę sobie o tym wieczornym wpisie Anny Lewandowskiej i przy całej zasadności obaw, bo kto ich nie ma przy jakiejkolwiek przeprowadzce etc, to takich rzeczy po prostu nie mówisz Amerykanom w przededniu wyjazdu. Po transferze, gdy witali twojego męża billboardem i zrobili wszystko, aby wybrał właśnie ich klub. Gdzie, jak nie w Stanach ten PR jest rozbudowany do absurdalnych wymiarów" - komentuje Mateusz Ligęza z Radia Zet.

Na pytanie 'how are you' pani Aniu wystarczyło napisać 'fine, thank you!'. A swoimi prywatnymi obawami wystarczyło podzielić się podczas kolacji ze znajomymi

Dziennikarz zarzuca Annie zwłaszcza jedno. Takim wpisem - w jego opinii - "szkodzi swojemu mężowi". Podobnych głosów jest więcej.

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"Żony Messiego, CR7, Beckhama, Zlatana, Lamparda, Mullera etc. też tak marudziły, czy to tylko polska specjalność?", "Mogę chętnie zamienić się z nią problemami", "My szarzy obywatele myślimy, że to życie celebrytki to tylko drogie ciuchy, supersamochody i rolki na Insta. Także nie ma co zazdrościć Ani, bo ona również mierzy się z problemami, które dosięgają wielu z nas" - komentują internauci.

"Co do zasady, rozumiem jej punkt widzenia i nie dziwię się jej, natomiast dziwne, że nie zostawiła tego między sobą a Robertem, bo wydźwięk z tego postu jest dość dziwny", "Mogła porozmawiać o tym z nim, a nie z całym światem" - dodają inni.

Żona Szczęsnego ze wsparciem dla Lewandowskiej. "Dasz radę"

Jest też jednak cały ogrom zrozumienia dla sytuacji, w jakiej znalazła się i Anna i w ogóle cała rodzina. "Każdy kto ma dzieci wie, że przeprowadzka to zawsze jest problem. Oby im się poukładało wszystko w Chicago" - opisuje Łukasz Ciona.

"Przytulam mocno. Na szczęście lęk minie i wszystko się na pewno pięknie ułoży. Tego Wam życzę" - przekonuje Joanna Przetakiewicz. "Trzymam kciuki Ania. Jesteście wspaniałym teamem i dacie radę!" - dorzuca Zofia Zborowska-Wrona.

Jest jeszcze głos od Mariny Łuczenko-Szczęsnej, która doskonale wie, co znaczy życie u boku zawodowego piłkarza. "Wiem, co czujesz i wiem też, że dasz radę. Trzymamy za Was kciuki" - zapewnia.

Podobieństwo losów Anny i Mariny dostrzegł Maciej Terlecki, którzy przedstawił sytuację na kanale Meczyki. "Żona Roberta Lewandowskiego bardzo chciała zostać w Barcelonie, tak samo zresztą jak żona Wojtka Szczęsnego, która bardzo chciała, by ten przedłużył umowę. On już nie chciał tego robić, ale za jej namową to zrobił. Żona Roberta żałuje, bo bardzo dobrze im się tam żyło" - podsumował.





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