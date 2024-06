Kiedyś zachwycała w zespole Ich Troje. O 26-latce znów zrobiło się głośno

Agata Buczkowska w ostatnich latach dała się poznać fanom muzyki. 26-latka wystąpiła bowiem w popularnym programie "The Voice of Poland", a następnie przez kilka lat była wokalistką zespołu Ich Troje. Kilka miesięcy temu o młodej gwieździe muzyki znów zrobiło się głośno, tym razem jednak jej osobą zainteresowały się portale sportowe. I to wcale nie bez powodu. Buczkowska skradła bowiem serce piłkarzowi Wieczystej Kraków.