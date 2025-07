Kibicuj biegaczom! 34. Bieg Powstania Warszawskiego już w najbliższą sobotę - Warszawa pobiegnie dla Bohaterów!

Tysiące biegaczy, wyjątkowa atmosfera i hołd dla Bohaterów - już w tę sobotę 26 lipca Warszawa odda cześć wydarzeniom z 1944 roku. 12 tysięcy osób pobiegnie ulicami stolicy, by uczcić pamięć Powstańców Warszawskich. To będzie jeden z najbardziej poruszających wieczorów tego lata. Tego nie da się oddać słowami - to trzeba poczuć!