Kibice zgotowali jej piekło. Tenisistka padła ofiarą okrutnych ataków

Natalija Stevanović przystąpiła do rywalizacji w kwalifikacjach do turnieju WTA 1000 w Guadalajarze. Choć w pierwszym meczu pokonała reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Sofię Sewing 6:2, 7:5, to w kolejnym spotkaniu nie pokazała się z dobrej strony. W finale eliminacji Serbka musiała uznać wyższość niżej notowanej Marii Mateas.