Mariusz Pudzianowski od lat zaliczany jest do grona najpopularniejszych polskich sportowców. Niegdyś z dumą reprezentował nasz kraj na arenach międzynarodowych jako strongman , w 2009 roku natomiast postanowił spróbować swoich sił jako zawodnik mieszanych sztuk walk i i rozpoczął trwającą do dziś współpracę z federacją KSW.

Z początku przygoda "Pudziana" z MMA była niczym z bajki. Wygrywał on większość walk i cieszył się coraz większym zainteresowaniem ze strony dziennikarzy i kibiców. Z czasem jednak gwiazdor z Białej Rawskiej zaczął radzić sobie w oktagonie coraz gorzej. Zmalała także częstotliwość występów "Dominatora" w klatce. Mimo to 47-latek nie miał zamiaru się załamywać i do tej pory udowadnia, że zdrowy styl życia to jego największy priorytet.