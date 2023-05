Kibice nie mogli uwierzyć własnym oczom. Nieproszony gość zakłócił mecz

Nie od dziś podczas ważnych wydarzeń sportowych zdarza się, że spotkania są przerywane z różnych powodów. Wkroczenie kibiców na boisko, omdlenia zawodników i podobne incydenty już od jakiegoś czasu są raczej na porządku dziennym. Zdarzają się jednak sytuacje, w których zarówno zawodnicy, jak i kibice nie potrafią ukryć zaskoczenia. Podczas meczu MBL pomiędzy New York Yankees i Baltimore Orioles doszło jednak do incydentu, który wprawił w osłupienie wielu kibiców. Spotkanie dwóch utytułowanych drużyn zostało bowiem przerwane po tym, gdy na terenie obiektu zjawił się... nieproszony gość.

Wiewiórka skradła show na meczu MLB

Mimo intruza, który zakłócił przebieg meczu, spotkanie udało się doprowadzić do końca. Z kolejnego triumfu w sezonie cieszyli się gospodarze, którzy wygrali 6:5. Warto jednak zaznaczyć, że nie pierwszy raz z historii baseballa mecze przerywało pojawienie się na terenie obiektu zwierząt. W ubiegłym roku wiewiórka mocno opóźniła rozpoczęcie pojedynku Chicago Cubs i Pittsburgh Pirates. W 2018 roku natomiast na meczu MLB pomiędzy tymi samymi drużynami największe show zrobił... szczur. Gryzoń usiłował przeskoczyć z siatki na trawę znajdującą się na ścianie oddzielającej boisko od trybun. Gdy tylko nieproszony gość zdołał to zrobić, kibice nagrodzili go gromkimi brawami.