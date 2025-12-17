Prezydentura Karola Nawrockiego już na wstępie została naznaczona mocnym sportowym akcentem. Zaledwie kilka dni po zaprzysiężeniu polityk pojawił się bowiem na ekstraklasowym meczu Lechia Gdańsk - Motor Lublin. Spotkał się z dużą przychylnością kibiców, którzy przygotowali dla niego specjalny transparent.

Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii

Było to w pewnym sensie nawiązanie do innego banera, który w 2011 roku zaprezentowali fani Lechii, kiedy to na gdańskim stadionie gościł Donald Tusk. "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii" - przekazali wówczas, umieszczając hasło obok wizerunku premiera. To nie wszystko. Polityk musiał bowiem wysłuchać gwizdów i nieprzyjemnych okrzyków pod swoim adresem. Zupełnie inaczej niż wiele lat później Nawrocki, który niedawno sam podzielił się wrażeniami i doświadczeniami okołokibicowskimi.

Kulisy wizyty Karola Nawrockiego na stadionie. "Taki jest prezydent, taki mamy model współpracy"

Podczas udziału Karola Nawrockiego w audycji mikołajkowej w Kanale Zero nie zabrakło wątku dotyczącego wizyt prezydenta na piłkarskich stadionach. Nawrocki zasygnalizował, że z takich aktywności nie zrezygnuje. Co więcej, ma w planach niejako rozszerzenie tego pola swojej działalności i chce kibicować nie tylko piłkarzom, ale też innym polskim sportowcom.

Ja generalnie interesuję się sportem. Jako prezydent będę brał udział w wydarzeniach sportowych, które nie odnoszą się tylko do piłki nożnej i do boksu

"Interesuję się polskimi sportami drużynowymi, piłką ręczną, siatkówką. Jestem wielkim fanem sportu, szczególnie polskich reprezentacji we wszystkich dyscyplinach. Zobaczycie mnie jeszcze państwo w odsłonach poza boksem i poza piłką nożną. Oczywiście jako prezydenta Polski" - obiecał. I dodał: "Przypominam, że prezydent Polski jest też patronem całego ruchu olimpijskiego, wszystkich dyscyplin sportowych".

Przyznał, że przez wizyty na stadionach funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa nie mają z nim lekko. Nie są tym zachwyceni, lecz - jak zapewnił Karol Nawrocki - zachowują całkowity profesjonalizm.

"Rzeczywiście, funkcjonariusze SOP-u mówią mi, że z takim prezydentem jeszcze nie pracowali. Po raz pierwszy byli na stadionie piłkarskim w tej strefie, która jest dla aktywnych kibiców. Często też zatrzymujemy całą kolumnę na ulicy. Dla nich to jest na pewno wielkie wyzwanie, czego nie kryją. Ale wywiązują się. Taki jest prezydent, taki mamy model współpracy" - podsumował temat prezydent.

