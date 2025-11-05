Kibice czekali na to od lat. Cristiano Ronaldo ogłasza, to już pewne

Cristiano Ronaldo to żywa legenda futbolu - pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki, mistrz Europy z reprezentacją Portugalii, zwycięzca Ligi Mistrzów i jeden z najlepszych strzelców w historii. Od lat jest nie tylko ikoną sportu, ale też przykładem determinacji i profesjonalizmu. U jego boku zawsze stoi Georgina Rodriguez - kobieta, która towarzyszy mu w najważniejszych momentach kariery, wspiera w sukcesach i porażkach.

Ich historia zaczęła się w 2016 roku, gdy Ronaldo spotkał młodą sprzedawczynię w luksusowym butiku w Madrycie. Zaledwie kilka miesięcy po rozstaniu z Iriną Shayk, piłkarz zakochał się w Argentynce pochodzącej z Hiszpanii. Od tamtej pory są nierozłączni. Wspólnie wychowują pięcioro dzieci - dwoje z nich urodziła Georgina, a trójkę - surogatka. Choć od lat tworzyli rodzinę, długo nie decydowali się na ślub. Dopiero w sierpniu tego roku piłkarz poprosił ukochaną o rękę.

Cristiano Ronaldo ujawnia kulisy zaręczyn z Georginą. A potem takie wieści o ślubie

Jak ujawnił Ronaldo w rozmowie z Piersem Morganem, oświadczyny odbyły się w zupełnie nieplanowany sposób. "Była pierwsza w nocy, moje córki spały, a mój przyjaciel dał mi pierścionek, żebym podarował go Geo. Moje córki przyszły i powiedziały: "Tato, dasz pierścionek mamie i poprosisz ją o ślub". Pomyślałem wtedy: to właściwy moment" - wspominał piłkarz. Choć sam przyznał, że nie był to najbardziej romantyczny scenariusz, moment okazał się wyjątkowy.

Georgina odpowiedziała natychmiast. "Tak, chcę. W tym i w każdym moim życiu" - napisała później w mediach społecznościowych, prezentując olśniewający pierścionek zaręczynowy wart kilka milionów dolarów. Pod wpisem modelki od razu posypały się życzenia i gratulacje.

Portugalski gwiazdor wyznał, że ślub z Georginą Rodriguez planowany jest na przyszły rok. "Postanowiliśmy zorganizować ceremonię po mistrzostwach świata, razem z trofeum. Nie mamy jeszcze dokładnej daty" - wyjawił.

