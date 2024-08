Kibic zaczepił w sieci Pudzianowskiego. Błyskawiczna odpowiedź gwiazdora

Mariusz Pudzianowski zaliczany jest do grona najpopularniejszych sportowców w naszym kraju. Swoją przygodę zaczynał od występów w zawodach strongman, dzięki którym odniósł sukcesy, o których wielu jego "kolegów po fachu" może jedynie pomarzyć. Ostatecznie jednak "Pudzian" zapragnął w swoim życiu nowych wyzwań i postanowił spróbować swoich sił jako zawodnik MMA. W 2009 roku zadebiutował w oktagonie podczas gali KSW 12 i zmierzył się w walce wieczoru z Marcinem Najmanem . Pojedynek wygrał już po 43 sekundach, po tym, jak jego rywal poddał się po ciosach pięściami.

W ostatnich latach Mariusz Pudzianowski nie radził sobie w klatce już tak dobrze jak ponad dekadę temu. Przegrał on bowiem dwie ostatnie walki z Mamedem Chalidowem i Arturem Szpilką. Utytułowany gwiazdor nie zamierza się jednak poddać i zapowiedział, że ubiegłoroczna walka na Stadionie PGE Narodowym nie będzie ostatnią w jego karierze. I choć od tamtej pory w oktagonie jeszcze się nie pojawił, "Pudzian" codziennie wyciska siódme poty podczas treningów.

Mariusz Pudzianowski otrzymał bardzo osobiste pytanie. Nie zwlekał długo z odpowiedzią

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Wielu z nich oburzyło się widząc, że święta wykorzystał on na pracę w ogrodzie. Jeden z kibiców właśnie z tego powodu postanowił zaczepić "Pudziana". "A do kościółka to nie?" - dopytywał. Odpowiedzi od sportowca doczekał się błyskawicznie. "Byłem, a teraz relaksuję się na kosiarce i piwie" - odpadł krótko.