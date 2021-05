Kei Nishikori, japoński tenisista, ogłosił, że zostanie ojcem. To były czwarty zawodnik rankingu ATP i pierwszy Azjata, który doszedł do finału turnieju wielkoszlemowego, co miało miejsce w 2014 roku w US Open.

Nishikori poinformował o tym doniosłym wydarzeniu na portalu społecznościowym.

"Mai i ja z radością ogłaszamy, że jeszcze w tym roku będziemy mieli małego minionka" - napisał Japończyk.



W grudniu ubiegłego roku Nishikori poślubił długoletnią narzeczoną Mai Yamauchi.



Japończyk zajmuje 48. miejsce w rankingu ATP, a w ostatnim występie doszedł do trzeciej rundy turnieju ATP w Rzymie, gdzie przegrał z Niemcem Alexandrem Zverevem.

