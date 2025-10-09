Przed Polakami kolejny mecz eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Zanim jednak "Biało-Czerwoni" zmierzą się na wyjeździe z Litwą, czeka ich mecz towarzyski z Nową Zelandią, która już wywalczyła sobie awans na mundial. Jan Urban zdecydował, że w wyjściowym składzie znajdzie się miejsce dla Tomasza Kędziory. Piłkarz PAOK-u Saloniki wrócił do kadry po dwuletniej przerwie - Michał Probierz bowiem nie powoływał go na zgrupowania kadry.

"W czwartek będzie kolejne spotkanie, w którym będę mógł wystąpić. Te dwa lata bez powołań były dla mnie przykre, niemiłe. To była decyzja trenera Michała Probierza. Mogłem tylko jej wysłuchać. Miałem swoje zdanie na ten temat. Ale to było wtedy, teraz już nieważne. Ważne jest to, że jestem tutaj, znowu w reprezentacji" - mówił Kędziora podczas środowej konferencji prasowej.

Najpierw porażka w Lidze Konferencji, a później w Ekstraklasie! Hajto i Kołtoń ocenili występy Legii Warszawa Polsat Sport

Ukraińska modelka skradła serce Tomasza Kędziory

31-latek podczas kolejnych występów w biało-czerwonych barwach liczyć będzie mógł na wsparcie nie tylko kibiców, ale również swojej małżonki Wiktorii. Swoją drugą połówkę Kędziora poznał po transferze do klubu Dynamo Kijów i przeprowadzce do Ukrainy. Ich związek rozpoczął się w 2019 roku, a piłkarz nigdy nie ukrywał relacji z modelką - od początku chętnie publikował w sieci wspólne zdjęcia. Szczególnie zapamiętane zostały zaręczyny, do których doszło 1 stycznia 2021 roku w Dubaju. Zimowa przerwa w rozgrywkach ligowych pozwoliła piłkarzowi przeznaczyć ten czas na wyjątkowy gest wobec ukochanej.

Rozwiń

Wiktoria szybko zyskała sympatię polskich kibiców. Kilkakrotnie odwiedzała nasz kraj - m.in. Warszawę i Poznań - a relacjami dzieliła się w mediach społecznościowych. Regularnie pojawia się także na trybunach podczas meczów reprezentacji Polski, wspierając męża.

Po dziewięciu miesiącach narzeczeństwa para wzięła ślub. Uroczystość odbyła się we wrześniu w luksusowym Fairmont Grand Hotel w Kijowie. Relacje z tego wyjątkowego dnia publikowała w sieci sama panna młoda, a o przebiegu ceremonii rozpisywały się ukraińskie i polskie media. Wśród zaproszonych gości znaleźli się piłkarze Dynama - Benjamin Verbić i Mykoła Szaparenko.

Rozwiń

Tomasz Kędziora Adam Jastrzębowski East News

Tomasz Kędziora, reprezentant Polski AFP

Tomasz Kędziora AFP