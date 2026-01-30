Kebab? I to z kim. Książulo ujawnia. Sensacyjna propozycja

Książulo to znany youtuber, który przemierza całą Polskę, ale i świat, testując jedzenie. Jest znanym wielbicielem kebabów, lecz ze swoją kamerą i kompanami chętnie odwiedza także wykwintne restauracje, czy drogie - a czasem wręcz absurdalnie drogie - hotele.

Jego filmy cieszą się zazwyczaj kilkusettysięczną lub wręcz ponad milionową oglądalnością. Liczba jego subskrybentów sięgnęła już 2,19 mln, a w ostatnich wpisach w mediach społecznościowych twórca pochwalił się, że łączna liczba wygenerowanych przez niego wyświetleń przekroczyła już okrągły miliard.

Mimo tak ogromnej popularności, niemal nie sposób zobaczyć Książula poza jego kanałem (nie licząc spotkań na żywo przy budce z kebabem lub na jarmarku bożonarodzeniowym), do czego sam zainteresowany odniósł się w ostatniej serii pytań i odpowiedzi, którą przeprowadził na Instagramie.

Książulo ujawnia zaproszenia, które odrzucił. Jest sportowy wątek

- Czy miałeś jakieś propozycje, żeby wystąpić u innych twórców na YouTube? - zagadnął go jeden z użytkowników.

Niespodziewanie w odpowiedzi Książulo poruszył... zaskakujący sportowy wątek.

Ostatnie zaproszenie, jakie dostałem, to wspólny kebab i rozmowa z Grzegorzem Krychowiakiem w RMF FM

Widok słynącego ze umiłowania szyku i elegancji Grzegorza Krychowiaka jedzącego kebaba u boku Książula brzmi jak zapowiedź hitu. Hitu, do którego najprawdopodobniej nie dojdzie. Bo znany youtuber najprawdopodobniej odrzuci i tę ofertę.

- To nie tak, że ja mam coś do tych wszystkich ludzi i dlatego nie korzystam z zaproszeń, po prostu jakoś tego nie czuję - stwierdził wprost sam zainteresowany.

Grzegorz Krychowiak to były piłkarz reprezentacji Polski, który pod koniec minionego roku zakończył karierę. Obecnie na antenie RMF FM prowadzi podcast "W stylu Krychowiaka". Jego goścmi byli już Andrzej Bargiel, Jan Błachowicz, a ostatnio i były selekcjoner "Biało-Czerwonych" - Czesław Michniewicz.

Co do innych propozycji, które odrzucał Książulo, ich lista jest naprawdę pokaźna. Oto pozycje, które zamieścił na niej sam twórca:

Gość specjalny "Masterchef" TVN

Juror w "Twoje 5 minut"

Uczestnik w "Sabotażyście"

Żurnalista

"Zgrzyt"

Jakieś inne podcasty też

"Dzień dobry TVN"

"Pytanie na śniadanie"

Różne stacje radiowe

Książulo dostał także - jak pisze - zaproszenie do programu "Uwaga" dotyczącego afery, która wybuchła wokół składu mięsa serwowanego w wielu lokalach z kebabem.

Wpis Książula na Instagramie dotyczący odrzucanych zaproszeń Instagram @Ksiazulo ESP/Instagram

"Książulo" YouTube materiały prasowe

Grzegorz Krychowiak w reprezentacji Polski KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

FC Barcelona - Elche CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports