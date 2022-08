Kazimierz Marcinkiewicz polityką nie zajmuje się już od lat. Za to życie bardzo mocno związał ze sportem. Ostatnio dał próbkę swoich sprawnościowych umiejętności podczas wydarzenia IRONMAN w Gdyni, a sieć obiegły jego zdjęcia. Wcześniej ekspremier relacjonował w sieci przygotowania do startu. "W upały pływacki trening na basenie jest jeszcze większą przyjemnością. A jeśli dodać do tego bieganie na bieżni, to szczęście staje się pełne" - pisał w mediach społecznościowych.