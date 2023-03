Zawodniczka Uniwersytetu Marshalla cieszy się w internecie rosnącą popularnością. W mediach społecznościowych zebrała prawie 900 tysięcy obserwujących. To sprawiło, że została dostrzeżona przez dziennikarzy z różnych krajów: m.in. Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Rumunii, Chin. "Kayla Simmons to najseksowniejsza siatkarka świata. Dzięki zuchwałym zdjęciom prawie topless została okrzyknięta najgorętszą dziewczyną na Instagramie" - opisują w angielskim "The Sun".