Katarzyna Zillmann wprost ws. wiary, zawrzało po tym wpisie. "Nienawidzilibyście Jezusa"
Katarzyna Zillmann jest zdecydowanie jedną z najbarwniejszych postaci tej edycji Tańca z Gwiazdami. Srebrna medalista z Tokio mocno polaryzuje ze względu na swoją orientację, a także stanowcze poglądy w wielu kwestiach, zarówno moralnych, jak i społecznych. Dość powiedzieć, że wystarczył jeden wpis Zillmann, żeby w mediach, a w szczególności tych społecznościowych zawrzało. Wioślarka poruszyła bardzo wrażliwy temat - wiary i religii.
Jubileuszowa, 30. edycja Tańca z Gwiazdami emitowana w Polsce przyciągnęła przed telewizory i odbiorniki sporą widownię. Szczególną uwagę przykuwa zwłaszcza Katarzyna Zillmann, która zapisała się w historii już na starcie programu. Tańczy ona w parze jednopłciowej z Janją Lesnar. Nigdy wcześniej w polskiej edycji TzG nie tańczyły dwie kobiety.
Wielkie poruszenie wokół Katarzyny Zillmann. Internauci podzieleni
Srebrna medalistka z Tokio jest zdecydowanie postacią mocno polaryzującą. Nie wstydzi się ona publicznych deklaracji ws. swojej orientacji. Chętnie pozuje na ściankach z partnerką - Julią Walczak. Niemałe poruszenie wywołał jej ostatni występ w programie "halo tu Polsat".
Pod materiałami z programu z udziałem Zillmann, a także jej mamy oraz partnerki zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów krytykowało przede wszystkim swobodny ubiór 30-latki.
Świąteczny wpis Zillmann podzielił komentujących. Było o nim głośno
To nie pierwszy raz, kiedy Katarzyna Zillmann wywołuje "stan wrzenia" opinii publicznej. W kwietniu tego roku jej wpis dotyczący Świąt Wielkanocnych doprowadził do wielkiego poruszenia.
Wesołych świąt konserwatywne świrki, nienawidzilibyście Jezusa i zdecydowanie wpuścilibyście go do kraju, gdyby szukał schronienia, ale miłego świętowania
Krótkie nagranie z polską medalistką olimpijską podzieliło komentujących. Niektórzy doceniali humor i odwagę wioślarki w prezentowaniu własnych poglądów. Nie brakowało jednak również głosów oburzenia.
"Jezus jest królem, a ten post został zrobiony jedynie dla nieudolnej prowokacji. Życzę miłego dnia"
"Jako praktykujący i zaangażowany katolik, niestety muszę się z Tobą zgodzić. Boli mnie brak zrozumienia własnej religii przez ludzi w tym kraju. Gdzie miłość, miłosierdzie, a nawet miłowanie nieprzyjaciół?"
"Może jednak Pani przy sporcie zostanie?"
"Co za bzdury".
Jak widać na przytoczonych przykładach, oddźwięk kontrowersyjnego nagrania był skrajnie różny. Wydaje się, że nieco inne jest podejście do występów Zillmann w Tańcu z Gwiazdami. Jury zachwyca się jej występami w duecie z Janją Lesnar. Internauci również w większości wydają się być pozytywnie wręcz zaskoczeni.