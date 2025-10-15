Katarzyna Zillmann wprost ws. wiary, zawrzało po tym wpisie. "Nienawidzilibyście Jezusa"

Jubileuszowa, 30. edycja Tańca z Gwiazdami emitowana w Polsce przyciągnęła przed telewizory i odbiorniki sporą widownię. Szczególną uwagę przykuwa zwłaszcza Katarzyna Zillmann, która zapisała się w historii już na starcie programu. Tańczy ona w parze jednopłciowej z Janją Lesnar. Nigdy wcześniej w polskiej edycji TzG nie tańczyły dwie kobiety.

Wielkie poruszenie wokół Katarzyny Zillmann. Internauci podzieleni

Srebrna medalistka z Tokio jest zdecydowanie postacią mocno polaryzującą. Nie wstydzi się ona publicznych deklaracji ws. swojej orientacji. Chętnie pozuje na ściankach z partnerką - Julią Walczak. Niemałe poruszenie wywołał jej ostatni występ w programie "halo tu Polsat".

Pod materiałami z programu z udziałem Zillmann, a także jej mamy oraz partnerki zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów krytykowało przede wszystkim swobodny ubiór 30-latki.

Świąteczny wpis Zillmann podzielił komentujących. Było o nim głośno

To nie pierwszy raz, kiedy Katarzyna Zillmann wywołuje "stan wrzenia" opinii publicznej. W kwietniu tego roku jej wpis dotyczący Świąt Wielkanocnych doprowadził do wielkiego poruszenia.

Wesołych świąt konserwatywne świrki, nienawidzilibyście Jezusa i zdecydowanie wpuścilibyście go do kraju, gdyby szukał schronienia, ale miłego świętowania

Krótkie nagranie z polską medalistką olimpijską podzieliło komentujących. Niektórzy doceniali humor i odwagę wioślarki w prezentowaniu własnych poglądów. Nie brakowało jednak również głosów oburzenia.

"Jezus jest królem, a ten post został zrobiony jedynie dla nieudolnej prowokacji. Życzę miłego dnia"

"Jako praktykujący i zaangażowany katolik, niestety muszę się z Tobą zgodzić. Boli mnie brak zrozumienia własnej religii przez ludzi w tym kraju. Gdzie miłość, miłosierdzie, a nawet miłowanie nieprzyjaciół?"

"Może jednak Pani przy sporcie zostanie?"

"Co za bzdury".

Jak widać na przytoczonych przykładach, oddźwięk kontrowersyjnego nagrania był skrajnie różny. Wydaje się, że nieco inne jest podejście do występów Zillmann w Tańcu z Gwiazdami. Jury zachwyca się jej występami w duecie z Janją Lesnar. Internauci również w większości wydają się być pozytywnie wręcz zaskoczeni.

Katarzyna Zillmann ponownie skradła show w "Tańcu z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak na balu fundacji TVN Pawel Wodzynski East News

Katarzyna Zillmann Aleksander Majdański Newspix.pl