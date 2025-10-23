Katarzyna Zillmann "przyłapana", wszystko się nagrało. Nie hamowała się
Katarzyna Zillmann mocno związała się z ekipą "Tańca z Gwiazdami". Wioślarka radzi sobie na parkiecie wciąż świetnie i walczy z przeciwnościami losu i surowymi ocenami Iwony Pavlović. Zaprzyjaźniła się również z niektórymi uczestnikami. W środę, 22 października, jak sama stwierdziła, "odpięła wrotki" i ruszyła w tan. Nagranie z imprezy trafiło do sieci, a na nim Zillmann stała w objęciach szczęśliwego solenizanta.
W ostatnim odcinku Zillmann udało się zdobyć 38 punktów za fokstrota. Burzę wywołały jednak słowa Iwony Pavlović, która stwierdziła, że sportsmenka powinna wystąpić kiedyś na obcasach i w sukience, żeby utrudnić sobie zadanie. Jurorka nie wiedziała, że wywoła swoimi słowami tak duże poruszenie.
Katarzyna Zillmann dobrze radzi sobie w "Tańcu z Gwiazdami"
Ostatnie odcinki pokazały, że Katarzyna Zillmann może się uważać za prawdziwą gwiazdę tej edycji programu. Regularnie zdobywa najwyższe sędziowskie noty, a jej występy są szeroko komentowane w sieci.
Widać, że wioślarka odnalazła się w programie jak ryba w wodzie. Szybko złapała kontakt z resztą ekipy i zawiązała przyjaźnie. Szczególnie było to widać na zamieszczonym przez nią ostatnio na Instagramie nagraniu. Postanowiła wybrać się na urodziny Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego.
Katarzyna Zillmann na urodzinach Bagińskiego
Zillmann pokazała wideo ze wspólnego świętowania z Bagińskim. Wioślarka ucałowała swojego kolegę w policzek i postanowiła napisać kilka słów. "Nie ma to jak odpiąć wrotki w środę. Love TzG" - napisała wioślarka.
Dodała jeszcze na koniec "sto lat" dla Mikołaja Bagińskiego. Widać było, że świetnie czuje się w towarzystwie TikTokera. Zdaje się, że ta znajomość zostanie z nimi na dłużej. Tymczasem kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" z udziałem Zillmann i Bagińskiego już w niedzielę o 19:55 w Polsacie.