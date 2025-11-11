Partner merytoryczny: Eleven Sports

Katarzyna Zillmann nie mogła w tej sprawie milczeć. Wieczorem otrzymała ważną wiadomość

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zakończył udział w "Tańcu z Gwiazdami" na etapie półfinału. Po dogrywce z Tomaszem Karolakiem i Wiktorią Gorodecką polska wioślarka musiała uznać wyższość aktorki, która uzupełniła grono finalistów. Niedługo po zakończeniu programu Zillmann otrzymała późnym wieczorem ważną wiadomość. W tej sprawie nie mogła dłużej milczeć i postanowiła podzielić się nią w mediach społecznościowych.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Katarzyna Zillmann i Janja LesarALEKSANDER MAJDANSKI / NEWSPIX.PL /NEWSPIX.PLNewspix.pl

Chociaż jeszcze kilka tygodni temu Katarzyna Zillmann i Janja Lesar uchodziły za faworytki do triumfu w "Tańcu z Gwiazdami", udział w programie zakończyły na etapie półfinału. Nie uzyskały odpowiedniej liczby głosów, wobec czego wzięły udział w dogrywce, w której znalazł się także Tomasz Karolak i Wiktoria Gorodecka. To właśnie aktorka w oczach jury zyskała największe uznanie i uzupełniła grono finalistów.

Oprócz Gorodeckiej o kryształową kulę i 200 tysięcy złotych w finale powalczą także Maurycy Popiel i Mikołaj "Bagi" Bagiński. Występy Katarzyny Zillmann i Janji Lesar z pewnością pozostają jednak w pamięci widzów na długo.

Katarzyna Zillmann odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Natychmiast nadała komunikat

Ich tańcom towarzyszyło ogromne napięcie emocjonalne. Nie zabrakło też kontrowersji. W sieci zawrzało, gdy pomiędzy paniami doszło na scenie do pocałunku i to nie jednego. Komentujący się podzielili - jedni doceniali artyzm i ich zaangażowanie, podczas gdy inni zwracali uwagę, że wioślarka jest w związku, a na parkiecie nie ma miejsce na takie sceny. Spekulowano, jak na to wszystko zareaguje Julia Walczak, z którą prywatnie związana jest Zillmann.

    Po emisji odcinka, po którym Zillmann i Lesar musiały pożegnać się z programem, srebrna medalistka z Tokio opublikowała w mediach społecznościowych emocjonalny wpis. Podzieliła się swoimi odczuciami i emocjami, załączając do tego serię zdjęć, o czym pisał m.in. "Pomponik".

    "Dziękujemy. 'I love you' Billie Eilish to od początku miały być nasze ostatnie słowa do Was. Kiedyś jeszcze zatańczymy ten ostatni taniec" - napisała Katarzyna Zillmann.

    Niedługo po odpadnięciu z "TzG" 30-latka otrzymała ważną wiadomość. W tej sprawie milczeć nie mogła, więc podzieliła się nią z fanami w mediach społecznościowych. Można powiedzieć, że potwierdziły się tym samym plotki o wpływie, jaki wywarła jej postawa w programie na część odbiorców.

    Katarzyna Zillmann i Janja Lesar tak po prostu dziękuję, że w tym programie poza niezwykłymi tańcami, Wy pokazałyście także swoje piękno i autentyczność. Finał to nie wszystko, razem zrobiłyście o wiele więcej dobrego
    brzmiała wiadomość, w której Zillmann i jej taneczna partnerka zostały oznaczone

    Poruszająca wiadomość udowodniła, że udział Zillmann w programie miał realny wpływ na życie innych ludzi. Sama wioślarka zaskarbiła sobie sympatię za sprawą swojej autentyczności, bezkompromisowego podejścia do życia, a także śmiałości w wyrażaniu publicznie własnych poglądów. Naturalnie nie wszystkim to odpowiadało. Głosów krytyki, a nawet apeli o jej rezygnację z programu nie brakowało.

    Tancerz i tancerka w czerwonych strojach wykonują dynamiczną pozę taneczną na scenie oświetlonej niebieskimi światłami, w tle widoczne rozświetlone elementy scenografii.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarMAJDANSKI ALEKSANDERNewspix.pl
    Sportowiec w białym stroju z rozłożonymi ramionami uśmiecha się, w tle widzowie oraz inni uczestnicy wydarzenia sportowego.
    Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami"Wojciech OlkusnikEast News
    Dwie uśmiechnięte osoby stoją bardzo blisko siebie, patrząc sobie w oczy, jedna ubrana w garnitur z bordowym krawatem, druga w białą koszulę i kamizelkę, tło stanowią złote i czarne błyszczące elementy dekoracyjne.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarWojciech Olkusnik/East News/ Wojciech Olkusnik/East NewsEast News

