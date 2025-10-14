Partner merytoryczny: Eleven Sports

Katarzyna Zillmann dołączyła do Roberta Lewandowskiego. Wystarczył jeden gest

Anna Dymarczyk

Katarzyna Zillmann w ostatnim czasie osiąga spore sukcesy w "Tańcu z Gwiazdami", brylując na parkiecie w damsko-damskiej parze. Lewandowski wrócił za to do reprezentacji Polski, ale ostatnie zgrupowanie przypłacił kontuzją. Oboje spotkali się jednak na imprezie znanego sponsora polskiego sportu i postanowili nagrać jedno wspólne wideo.

Katarzyna Zillmann i Robert Lewandowski
Katarzyna Zillmann i Robert LewandowskiWojciech Olkuśnik / Beata ZawadzkaEast News

Lewandowski i Zillmann spotkali się wraz z wieloma innymi sportowcami na imprezie Totalizatora Sportowego, jednego z głównych sponsorów polskiego sportu. Na miejscu udzielali wywiadów i robili sobie wspólne zdjęcia oraz nagrania. W ten sposób doszło do spotkania polskiej wioślarki z napastnikiem Barcelony.

Katarzyna Zillmann i Robert Lewandowski wystąpili na wspólnym filmiku

Na wydarzeniu LOTTO Zillmann miała okazję spędzić kilka chwil z Robertem Lewandowskim. Okazało się, że duet nakręcił filmik, na którym pokazał wspólnie cieszynkę polskiego piłkarza.

"Ostatnio po występie mówiłam, że czułam się jak Robert po zdobyciu gola i go natchnęłam tymi słowami po prostu. Nie dziękujcie" - napisała wioślarka, publikując nagranie. Do tego napisała, że widać, że niedziela się jej bardzo udała.

Zillmann zapytała, odpowiedziała jej Sułek-Schubert

Pod wpisem Katarzyna Zillmann postanowiła jeszcze zapytać swoich fanów o to, co według nich jest więcej warte. "Co wybieracie? 10 od Iwonki czy jakiś tam ten gol na Litwie" - pisała sportsmenka.

Dostała nieoczekiwaną odpowiedź od polskiej lekkoatletki, Adrianny Sułek-Schubert. "Trudny wybór" - odpisała wieloboistka. Jak widać, oba wyzwania są siebie warte, a Iwona Pavlović od lat znana jest ze swojego surowego podejścia do uczestników "Tańca z Gwiazdami" i trzeba bardzo się postarać, by dostać od niej maksymalną liczbę punktów.

Sportowiec w białym stroju z rozłożonymi ramionami uśmiecha się, w tle widzowie oraz inni uczestnicy wydarzenia sportowego.
Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami"Wojciech OlkuśnikEast News
Mężczyzna w ciemnym garniturze siedzący przy stole oraz sportowiec w stroju piłkarskim FC Barcelony gestykulujący na boisku.
Rafał Maserak, Robert LewandowskiWojciech Olkusnik/East News & Joan Monfort/Associated Press/East NewsEast News

