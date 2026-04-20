Katarzyna Zillmann błyszczy na salonach. Zaskoczyła stylizacją

Katarzyna Zillmann to postać doskonale znana wszystkim fanom polskiego sportu. 30-letnia wioślarka na swoim koncie ma wiele naprawdę imponujących sukcesów, a bez wątpienia jednym z tych najbardziej prestiżowych jest srebrny medal letnich igrzysk olimpijskich, który wraz z innymi reprezentantkami Polski wywalczyła w Pekinie.

W ostatnim czasie na temat Zillmann rozpisywały się media w całym kraju i to wcale nie ze względu na sportowe sukcesy. W ubiegłym roku wioślarka zdecydowała się bowiem na udział w programie "Taniec z gwiazdami", a z Janją Lesar stworzyła pierwszą w historii polskiej edycji tego show żeńską parę. Z odcinka na odcinek dało się zauważyć, że łącząca obie panie relacja wykracza poza relację czysto zawodową. Z czasem stało się jasne, że to coś więcej niż przyjaźń.

Tuż po finale "TzG" Katarzyna Zillmann zakończyła swój wieloletni związek z Julią Walczak, Janja Lesar natomiast rozstała się z tancerzem Krzysztofem Hulbojem. Wkrótce potem Słowenka ogłosiła mediom, że buduje teraz życie u boku Zillmann, w której zakochała się już od pierwszego wejrzenia.

Katarzyna Zillmann na "polskim Ascot". Obok niej książę Jan Lubomirski-Lanckoroński z żoną

W ostatnich miesiącach Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaliczyły kilka wspólnych eventów. Tancerka towarzyszyła wioślarce m.in. podczas styczniowej Gali Mistrzów Sportu. Teraz jednak sportsmenka zdecydowała się na wyjście solo, a wybrała się na bardzo wyjątkowe wydarzenie - pojawiła się bowiem na otwarciu nowego sezonu na torze wyścigów konnych na warszawskim Służewcu.

Wicemistrzyni olimpijska postawiła na czarny top, ciemnoszare spodnie, granatową marynarkę w kratę i granatowe buty. Całość uzupełniła czarnym nakryciem głowy i okularami przeciwsłonecznymi. Fotką z utytułowaną polską sportsmenką pochwalił się w sieci model i influencer, Jakob Kosel.

Na Torze Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu nie zabrakło innych znanych postaci ze świata show-biznesu i polityki - pierwszą w tym sezonie gonitwę oglądali Jan Lubomirski-Lanckoroński i Helena Mańkowska, Rafał Trzaskowski, Paweł Deląg, Karolina Malinowska i Olivier Janiak.

Polskie wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. Od lewej: Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zillmann CHARLY TRIBALLEAU AFP

