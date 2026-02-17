Katarzyna Skowrońska ogłasza prosto z Włoch. Chodzi o jej wymarzony dom

Nie ma fana polskiej siatkówki, który nie znałby Katarzyny Skowrońskiej. 42-latka to jedna z najwybitniejszych polskich siatkarek w historii - dwukrotna mistrzyni Europy, wielokrotna reprezentantka kraju i zawodniczka, która z sukcesami grała w najlepszych klubach świata. Zdobywała tytuły mistrzowskie, nagrody indywidualne i uznanie kibiców, którzy cenili ją za talent, determinację i charakter. Po zakończeniu sportowej kariery nie zwolniła tempa - zamiast odpoczynku, rozpoczęła nowy etap w życiu, łącząc pasję do Włoch z... inwestycyjną odwagą. W sierpniu ubiegłego roku gwiazda siatkówki poinformowała o przeprowadzce, a w październiku wyjawiła, że kupiła 600-letni młyn, w którym zamierza stworzyć swój wymarzony dom.

"Chcę dać mu nowe życie, przywrócić blichtr i piękno, które miał kiedyś. Łatwiej jest zbudować coś od zera, ale ja wolę odrestaurować miejsce, które przez wieki służyło ludziom - było częścią lokalnej historii" - tłumaczyła w studiu "Dzień Dobry TVN".

Katarzyna Skowrońska pracuje w pocie czoła. Tak przebiegają prace nad jej wymarzonym domem we Włoszech

W ostatnich tygodniach Skowrońska regularnie publikowała w mediach społecznościowych relacje z remontu swojego lokum. Większość ludzi podejrzewałaby, że przy pracach renowacyjnych pracują zatrudnieni przez sportsmenkę fachowcy. Prawda okazuje się jednak zupełnie inna. W przemianie 600-letniego budynku była gwiazda polskiej reprezentacji bierze bowiem czynny udział, a zabrudzenie rąk wcale nie jest jej straszne.

Na swoim profilu na Instagramie Skowrońska zaprezentowała teraz serię nagrań, na których można zobaczyć ją w akcji. Na filmikach wraz ze swoim partnerem Bartoszem Prokopowiczem utytułowana siatkarka "ogarniała" elektrykę w budynku, a także chwyciła za piłę, aby wyciąć podłogę pod wyspę kuchenną. "Nowe umiejętności na pagonie. Podłoga pod wyspę kuchenną wycięta" - poinformowała z dumą.

