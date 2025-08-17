Katarzyna Skowrońska oficjalnie ogłosiła. W jej życiu doszło do wielkiej zmiany
Katarzyna Skowrońska postanowiła dokonać w swoim życiu kolejnej rewolucji. Była siatkarka, dwukrotna mistrzyni Europy, poinformowała, że na dobre przeprowadza się za granicę. Postanowiła opowiedzieć o tym w bardzo rozbudowanym wpisie, w którym ujawniła też częściowo powód swojej wyprowadzki. W Italii czeka ją przyszłość.
Skowrońska pierwszą życiową rewolucję przeżyła w ramach rozwodu. Z mężem, jej byłym menadżerem, rozstała się w 2021 roku i sama postanowiła rozwiać związane z nim plotki. Jak twierdziła, rozstanie z małżonkiem dało jej wolność i spokój ducha. Poświęciła się całkowicie swojej pasji, czyli fotografii.
Katarzyna Skowrońska wyprowadza się z Polski
W ciągu całej swojej kariery Katarzyna Skowrońska miała okazję grać w wielu włoskich klubach. Okazało się, że miało to dla niej duże znaczenie i była dwukrotna mistrzyni Europy postanowiła na stałe przenieść się do słonecznej Italii. Pochwaliła się swoimi planami w mediach społecznościowych. Ciekawy był również powód wyprowadzki, który postanowiła częściowo ujawnić.
"Maturę robiłam w Poznaniu, byłam już na swoim. Tam też był mój pierwszym klub w lidze, który niestety nie wywiązywał się ze swojej umowy. Było ciężko, wyłączyli mi prąd w mieszkaniu… lekcje odrabiałam na klatce schodowej, bo tam było światło" - opowiadała o trudnych momentach, jakie przeżyła przed laty. To sprawiło, że odkryła, jak ważna jest dla niej niezależność finansowa.
Katarzyna Skowrońska wyjawiła powód przeprowadzki
"Tamten czas nauczył mnie wiele, a w szczególności troski o moją niezależność finansowa, która jest fundamentem mojego życia, tego osobistego jak i biznesowego. Kawałek po kawałku przenoszę się do Italii, gdzie jest moje serce i okno na przyszłość" - przekazała Katarzyna Skowrońska. Wpis zakończyła radosnym "Italy, here I come!", co zapowiadało jej nadchodzący przyjazd.
Jej ogłoszenie od razu polubili jej przyjaciółka, Joanna Wołosz, która też na co dzień mieszka we Włoszech, oraz Andrzej Wrona. Skowrońska chce odmienić swoje życie i czeka ją z pewnością bardzo interesująca perspektywa związana z pracą.