Pandemia nie sprzyja podróżom, ale córka Adama Małysza do Chorwacji nie wybrała się, żeby odpoczywać. Wraz ze swoim narzeczonym ma zamiar pracować, z czym podzieliła się publicznie ze swoimi obserwującymi.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Skoki narciarskie. Adam Małysz podsumował sezon Pucharu Świata w wykonaniu Polaków (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Karolina Małysz niedawno zorganizowała wirtualną ankietę, dzięki której obserwujący mogli zadawać jej pytania. Sporo z nich dotyczyło życia prywatnego, studiów oraz przyszłości. Fani dowiedzieli się między innymi, że córka legendarnego polskiego skoczka narciarskiego bardzo lubi podróżować.

Reklama

Tym razem obserwatorów zaciekawiły posty z Chorwacji. Jak się okazuje 23-latka przebywa obecnie za granicą, gdzie nie ma jednak zamiaru tylko wypoczywać.

Córka Małysza uwielbia podróże

Karolina Małysz wraz ze swoim narzeczonym wyjechała bowiem do pracy. Nie wiadomo, jakie zadania czekają na parę, ale zapewne będzie również okazja do tego, aby zobaczyć kilka nowych miejsc.

"Dostaję od was sporo wiadomości na temat poprzedniego story. Dla wyjaśnienia - to nie nasz domek, przyjechaliśmy tutaj do pracy (małe work&travel)" - czytamy w instagramowej relacji młodej kobiety.

Do sieci trafiły zresztą już pierwsze wirtualne pocztówki. Być może temperatura w Chorwacji nie jest jeszcze letnia, ale z pewnością aura nie przypomina tej za polskimi oknami.

A