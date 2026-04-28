Karol Nawrocki uderzył w rząd Donalda Tuska. Gwiazdor ma dość. "Słowo przeciw słowu"
- Rozliczcie siebie, a nie opozycję - wypalił w kierunku rządu Karol Nawrocki, opisując przy tym kulisy zawetowania pierwszej ustawy o kryptowalutach. Wpis prezydenta Polski na platformie X natychmiast wywołał spore poruszenie wśród internautów. Na wymowne słowa pod adresem głowy państwa i koalicji rządzącej zdecydował się Marcin Najman. Były bokser naprawdę nie gryzł się w język.
Karol Nawrocki od momentu objęcia urzędu prezydenta Polski dwukrotnie zawetował koalicyjny projekt ustawy o rynku kryptowalutowym. Po raz pierwszy miało to miejsce w grudniu zeszłego roku, a ponownie w lutym 2026 r. W ostatnim czasie w Polsce jest głośno o skandalu wokół giełdy Zondacrypto, która ma poważne problemy z wypłacaniem środków swoim użytkownikom - również tym polskim - i ciąży nad nią zarzut rosyjskich wpływów. Świat polityki szuka zatem winnego takiego stanu rzeczy, a na świeczniku KO znalazła się właśnie głowa państwa.
W poniedziałek, 27 kwietnia, Nawrocki za pośrednictwem platformy X postanowił jednak wrócić pamięcią do wspomnianej ustawy. Prezydent zapewnił, że w momencie pierwszego weta Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie dostarczyła mu jeszcze żadnych niepokojących informacji na temat rynku kryptowalut w Polsce.
- Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 r. Czyli 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy z 7 listopada 2025 r. o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu. Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut. Rozliczcie siebie, nie opozycję! - napisał na platformie X, uderzając bezpośrednio w koalicję rządzącą.
Burza w sieci po wpisie Nawrockiego. Najman nie czekał. "Mija się z prawdą"
Ostre słowa Nawrockiego wobec rządu nie mogły przejść bez echa i wywołały w sieci ogromne poruszenie. W końcu o komentarz w sprawie pokusił się także popularny freak fighter i były bokser Marcin Najman, który regularnie dzieli się w serwisie swoimi spostrzeżeniami na tematy polityczne.
Panowie, ktoś mija się z prawdą. Mamy słowo przeciw słowu. Prosiłbym Was Panowie Prezydencie i Premierze, abyście pracowali na dokumentach. Kolejne pytanie, czy Pan Prezydent mógłby odnieść się do kwestii drugiego weta? Mówiąc wprost, czy Pan Prezydent dysponował notatką z ABW o Zandacrypto przed drugim wetem? Proszę o bezzwłoczną odpowiedź. Nie będziemy gdybać. Musimy wiedzieć
Zawodnik wskazuje, że zarówno rząd, jak i prezydent przedstawiają odmienne stanowiska, a żadne z nich nie jest podparte dokumentacją, która - jego zdaniem - rozwiałaby wszelkie wątpliwości.
Oprócz tego Najman domaga się także od Nawrockiego jasnej deklaracji, czy w momencie złożenia drugiego weta do ustawy o rynku kryptowalut posiadał on już niepokojące informacje o Zandacrypto. Na ten moment głowa państwa nie odniosła się natomiast do tematu, ale niewykluczone, że zrobi to pod naciskiem wielu obywateli, którzy, podobnie jak bokser, zadają mu to pytanie.