Karol Nawrocki uderzył w rząd Donalda Tuska. Gwiazdor ma dość. "Słowo przeciw słowu"

Karol Nawrocki od momentu objęcia urzędu prezydenta Polski dwukrotnie zawetował koalicyjny projekt ustawy o rynku kryptowalutowym. Po raz pierwszy miało to miejsce w grudniu zeszłego roku, a ponownie w lutym 2026 r. W ostatnim czasie w Polsce jest głośno o skandalu wokół giełdy Zondacrypto, która ma poważne problemy z wypłacaniem środków swoim użytkownikom - również tym polskim - i ciąży nad nią zarzut rosyjskich wpływów. Świat polityki szuka zatem winnego takiego stanu rzeczy, a na świeczniku KO znalazła się właśnie głowa państwa.

W poniedziałek, 27 kwietnia, Nawrocki za pośrednictwem platformy X postanowił jednak wrócić pamięcią do wspomnianej ustawy. Prezydent zapewnił, że w momencie pierwszego weta Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie dostarczyła mu jeszcze żadnych niepokojących informacji na temat rynku kryptowalut w Polsce.

- Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 r. Czyli 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy z 7 listopada 2025 r. o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu. Rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut. Rozliczcie siebie, nie opozycję! - napisał na platformie X, uderzając bezpośrednio w koalicję rządzącą.

Burza w sieci po wpisie Nawrockiego. Najman nie czekał. "Mija się z prawdą"

Ostre słowa Nawrockiego wobec rządu nie mogły przejść bez echa i wywołały w sieci ogromne poruszenie. W końcu o komentarz w sprawie pokusił się także popularny freak fighter i były bokser Marcin Najman, który regularnie dzieli się w serwisie swoimi spostrzeżeniami na tematy polityczne.

Panowie, ktoś mija się z prawdą. Mamy słowo przeciw słowu. Prosiłbym Was Panowie Prezydencie i Premierze, abyście pracowali na dokumentach. Kolejne pytanie, czy Pan Prezydent mógłby odnieść się do kwestii drugiego weta? Mówiąc wprost, czy Pan Prezydent dysponował notatką z ABW o Zandacrypto przed drugim wetem? Proszę o bezzwłoczną odpowiedź. Nie będziemy gdybać. Musimy wiedzieć

Zawodnik wskazuje, że zarówno rząd, jak i prezydent przedstawiają odmienne stanowiska, a żadne z nich nie jest podparte dokumentacją, która - jego zdaniem - rozwiałaby wszelkie wątpliwości.

Oprócz tego Najman domaga się także od Nawrockiego jasnej deklaracji, czy w momencie złożenia drugiego weta do ustawy o rynku kryptowalut posiadał on już niepokojące informacje o Zandacrypto. Na ten moment głowa państwa nie odniosła się natomiast do tematu, ale niewykluczone, że zrobi to pod naciskiem wielu obywateli, którzy, podobnie jak bokser, zadają mu to pytanie.

Weto Karola Nawrockiego ws. KPK. Sejm zdecydował Zbyszek Kaczmarek / Forum / Tomasz Jastrzebowski Reporter

Premier Donald Tusk zareagował na weto Karola Nawrockiego w sprawie kryptowalut Ebrahim Noroozi/Associated Press East News

Nawrocki w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji na granicy z Niemcami: Zwołam Radę Gabinetową po zaprzysiężeniu Polsat News Polsat News