Partner merytoryczny: Eleven Sports

Karol Nawrocki spotkał się z wrogiem Rosjan. Doniesienia prosto z Pałacu Prezydenckiego. Temat mógł być tylko jeden

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Prezydent Karol Nawrocki ma za sobą kolejne spotkanie ze sportowym wątkiem w tle. Prezydent RP spotkał się z Witoldem Bańką, a więc prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). O czym rozmawiano? Temat mógł być tylko jeden.

Karol Nawrocki spotkał się z Witoldem Bańką
Karol Nawrocki spotkał się z Witoldem BańkąFoto OlimpikAFP

We wtorkowy wieczór w sieci pojawiły się zdjęcia ze spotkania prezydenta RP Karola Nawrockiego i prezydenta WADA Witolda Bańki. - "Dziękuję Panu Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie i ciekawą rozmowę o roli sportu, wartościach fair play i ich znaczeniu dla budowania wspólnoty oraz międzynarodowej współpracy" - napisał Bańka w swoich mediach społecznościowych. Na wpis zareagował Nawrocki, który podkreślił, że dziękuję za spotkanie.

Witold Bańka mógł zostać prezydentem. To on był faworytem Kaczyńskiego

Witold Bańka od 2020 roku jest prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). W maju tego roku został wybrany na kolejną, trzecią już kadencję. Były biegacz ma za sobą także karierę polityczną. W rządzie Beaty Szydlo pełnił rolę ministra sportu. Dużo się mówiło o tym, że w 2024 r. otrzymał propozycję od Jarosława Kaczyńskiego, by startować w wyborach prezydenckich, ale odmówił.

Szef WADA znany jest ze swojej nieustępliwości. Wielokrotnie był krytykowany przez Rosjan. Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego kilkanaście miesięcy temu informowała, że Amerykanie próbują zakłócać i dezorganizować imprezy sportowe rozgrywane w Rosji, tak, aby nie stały się konkurencją dla międzynarodowych zawodów. O "współudział" oskarżai właśnie Bańkę, który zdaniem Rosjan liczy na to, że po zakończeniu kadencji znajdzie w USA "ciepła posadkę". Szczególnie głośno było po sprawie związanej z zawieszeniem Kamili Walijewej.

Zobacz również:

Jerzy Owsiak - założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Robert Lewandowski

Napłynęły wieści w sprawie WOŚP. Owsiak już wszystko wie. Stało się

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Debata przedwyborcza. Nawrocki do Trzaskowskiego: Jest pan lewicowym politykiem, a oddaje tęczową flagęPolsat NewsPolsat News
Mężczyzna w garniturze i pod krawatem uśmiecha się, stojąc wewnątrz budynku, w tle widoczny jest umundurowany ochroniarz.
Prezydent RP Karol NawrockiAlexi J. Rosenfeld/Getty AFP/East NewsEast News
Mężczyzna w garniturze z czerwonym krawatem stoi na tle żołnierzy w mundurach oraz rozmaitych flag, na pierwszym planie wyraźny kontrast między osobą w eleganckim stroju a grupą wojskową w tle.
Prezydent RP Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News
Mężczyzna w marynarce w niebieską kratę i jasnoniebieskiej koszulce stoi obok okna, w tle rozmazana panorama miasta oraz zielony baner z logo.
Witold Bańka stoi na czele WADA. Ta nakłada teraz sankcje na KenięANDREJ IVANOVAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja