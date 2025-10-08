Karol Nawrocki spotkał się z wrogiem Rosjan. Doniesienia prosto z Pałacu Prezydenckiego. Temat mógł być tylko jeden
Prezydent Karol Nawrocki ma za sobą kolejne spotkanie ze sportowym wątkiem w tle. Prezydent RP spotkał się z Witoldem Bańką, a więc prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). O czym rozmawiano? Temat mógł być tylko jeden.
We wtorkowy wieczór w sieci pojawiły się zdjęcia ze spotkania prezydenta RP Karola Nawrockiego i prezydenta WADA Witolda Bańki. - "Dziękuję Panu Prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu za zaproszenie i ciekawą rozmowę o roli sportu, wartościach fair play i ich znaczeniu dla budowania wspólnoty oraz międzynarodowej współpracy" - napisał Bańka w swoich mediach społecznościowych. Na wpis zareagował Nawrocki, który podkreślił, że dziękuję za spotkanie.
Witold Bańka mógł zostać prezydentem. To on był faworytem Kaczyńskiego
Witold Bańka od 2020 roku jest prezydentem Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). W maju tego roku został wybrany na kolejną, trzecią już kadencję. Były biegacz ma za sobą także karierę polityczną. W rządzie Beaty Szydlo pełnił rolę ministra sportu. Dużo się mówiło o tym, że w 2024 r. otrzymał propozycję od Jarosława Kaczyńskiego, by startować w wyborach prezydenckich, ale odmówił.
Szef WADA znany jest ze swojej nieustępliwości. Wielokrotnie był krytykowany przez Rosjan. Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego kilkanaście miesięcy temu informowała, że Amerykanie próbują zakłócać i dezorganizować imprezy sportowe rozgrywane w Rosji, tak, aby nie stały się konkurencją dla międzynarodowych zawodów. O "współudział" oskarżai właśnie Bańkę, który zdaniem Rosjan liczy na to, że po zakończeniu kadencji znajdzie w USA "ciepła posadkę". Szczególnie głośno było po sprawie związanej z zawieszeniem Kamili Walijewej.