Karol Nawrocki na Jasnej Górze, a tu krytyka. Znany duchowny: "to jest złe"
Karol Nawrocki wziął udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. Na miejscu podziękował kibicom i wsparł ich, twierdząc, że dla każdego z nich jest "miejsce pod biało-czerwoną flagą". Po wydarzeniu swoje trzy grosze postanowił dodać znany duchowny, ks. Adam Boniecki - były redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego". Skrytykował prezydenta i to, co działo się w częstochowskim sanktuarium.
"To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w Narodowym Sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny" - mówili księża na przywitanie Karola Nawrockiego na Jasnej Górze. Ks. Adam Boniecki nie był przekonany, że coś takiego powinno dojść do skutku.
Karol Nawrocki na pielgrzymce kibiców
Karol Nawrocki postanowił w tym roku już jako polski prezydent wybrać się na pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę. Jego obecność ucieszyła zarówno środowiska kibicowskie, jak i ojców paulinów, którzy serdecznie powitali Nawrockiego w częstochowskim sanktuarium. Nawrocki miał możliwość wygłoszenia mowy.
Wiecie, że jestem jednym z was (...) Stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody. (...) Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy: Bóg, Honor i Ojczyzna. Tak, chcemy aby Polska była normalna, aby była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca także dzięki waszej odwadze
W swojej wypowiedzi prezydent postanowił też wziąć w obronę kibiców i skrytykować polityków oraz dziennikarzy, którzy krytykują środowiska kibicowskie. Zarzucił im przede wszystkim niesprawiedliwą ocenę.
Ks. Adam Boniecki skrytykował działania Nawrockiego
W rozmowie z "Faktem" ks. Adam Boniecki, były redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" postanowił jasno wypowiedzieć się o tym, do czego doszło na Jasnej Górze. W jego słowach pobrzmiewała wyraźna nuta zawodu.
"Jasna Góra jest częściowo upolityczniona" - zaczął i dodał, że według niego "z pełnym przekonaniem organizuje się tam wydarzenia o charakterze politycznym". Od razu stwierdził, że nic dobrego nie wyszło z mariażu Kościoła z jakąkolwiek opcją polityczną.
"Polityka nie powinna przenikać się z Kościołem, to jest złe rozwiązanie. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że takie połączenie nie służy Kościołowi i jego prawdziwej misji. Kościół ma za zadanie łączyć, a nie dzielić, i powinien stać ponad polityką (...) Jasna Góra nie powinna być miejscem na wiece polityczne, jaki dzisiaj zobaczyliśmy z prezydentem Nawrockim" - podkreślił.