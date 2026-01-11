Karol Nawrocki na Jasnej Górze, a tu krytyka. Znany duchowny: "to jest złe"

"To dla nas wielki zaszczyt i honor gościć pana w Narodowym Sanktuarium Polaków. Pana obecność jest wypełnieniem obietnicy, że jako prezydent Polski będzie pan pielgrzymował ze środowiskiem kibiców, prosząc o potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny" - mówili księża na przywitanie Karola Nawrockiego na Jasnej Górze. Ks. Adam Boniecki nie był przekonany, że coś takiego powinno dojść do skutku.

Karol Nawrocki na pielgrzymce kibiców

Karol Nawrocki postanowił w tym roku już jako polski prezydent wybrać się na pielgrzymkę kibiców na Jasną Górę. Jego obecność ucieszyła zarówno środowiska kibicowskie, jak i ojców paulinów, którzy serdecznie powitali Nawrockiego w częstochowskim sanktuarium. Nawrocki miał możliwość wygłoszenia mowy.

Wiecie, że jestem jednym z was (...) Stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody. (...) Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy: Bóg, Honor i Ojczyzna. Tak, chcemy aby Polska była normalna, aby była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca także dzięki waszej odwadze

W swojej wypowiedzi prezydent postanowił też wziąć w obronę kibiców i skrytykować polityków oraz dziennikarzy, którzy krytykują środowiska kibicowskie. Zarzucił im przede wszystkim niesprawiedliwą ocenę.

Ks. Adam Boniecki skrytykował działania Nawrockiego

W rozmowie z "Faktem" ks. Adam Boniecki, były redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" postanowił jasno wypowiedzieć się o tym, do czego doszło na Jasnej Górze. W jego słowach pobrzmiewała wyraźna nuta zawodu.

"Jasna Góra jest częściowo upolityczniona" - zaczął i dodał, że według niego "z pełnym przekonaniem organizuje się tam wydarzenia o charakterze politycznym". Od razu stwierdził, że nic dobrego nie wyszło z mariażu Kościoła z jakąkolwiek opcją polityczną.

"Polityka nie powinna przenikać się z Kościołem, to jest złe rozwiązanie. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że takie połączenie nie służy Kościołowi i jego prawdziwej misji. Kościół ma za zadanie łączyć, a nie dzielić, i powinien stać ponad polityką (...) Jasna Góra nie powinna być miejscem na wiece polityczne, jaki dzisiaj zobaczyliśmy z prezydentem Nawrockim" - podkreślił.

Przeor Jasnej Góry wydał oświadczenie w sprawie spotkania kibiców w Częstochowie YouTube/Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów/Jacek Slomion Reporter

Karol Nawrocki Klaudia Radecka AFP