O tym, jak znakomita atmosfera panuje w zespole Nikoli Grbicia , wie chyba każdy kibic siatkówki w naszym kraju. I to właśnie wspólnymi siłami naszym reprezentantom udało się wywalczyć po czternastu latach złoto na mistrzostwach Europy. W finale pokonali Włochów 3:0 przed ich własną publicznością, a Wilfredo Leon został wybrany MVP turnieju. Na to wyróżnienie zareagował kolega z reprezentacji - Łukasz Kaczmarek , który w mediach opublikował specjalny wpis dotyczący zawodnika Sir Safety Perugia.

"Wilfredo Leon, jestem szczęśliwy, że ta statuetka trafiła w twoje ręce , zasłużyłeś na to, jak nikt inny, po tym, jaką drogę przeszedłeś rok temu w zespole, po tym, jak bardzo z serducha mimo bólu walczyłeś w tym finale. To wielka przyjemność dzielić z Tobą miejsce na boisku, jesteś wybitnym siatkarzem (najlepszym w historii tego sportu), a jeszcze lepszym człowiekiem, na którego można zawsze liczyć" - czytamy na profilu 29-latka.

Karol Kłos pochwalił się swoją pracą. Przy pomocy kolegów z reprezentacji stworzył wyjątkowy filmik

Pod filmikiem pojawiło się wiele komentarzy. "Nic lepszego już dzisiaj nie zobaczę", "Zaszczyt móc kibicować i wspierać Was!", "Uwielbiam oglądać Was na boisku jak i poza nim", "To się nazywa miłość", "Atmosfera jest", "Jesteście super ekipą" - czytamy pod wpisem.