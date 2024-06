Karaś w trakcie przygotowań, a tu takie niepojące doniesienia o jego żonie. Jest w szpitalu

Agnieszka Włodarczyk w szpitalu. Robert Karaś drży o żonę

Niestety, chwilowo w jego życiu sport zszedł na dalszy plan. Jego żona, Agnieszka Włodarczyk , zamieściła na Instgramie niepokojący wpis. Aktorka na instastory opublikowała zdjęcie ręki podpiętej pod kroplówkę, a w opisie dała do zrozumienia, że wszystko, co miała zaplanowane, musi poczekać. Dodała również, że "chwilę jej tu nie będzie".

Co ciekawe, dzień wcześniej nic nie wskazywało na to, że coś niepokojącego może się wydarzyć. Aktorka zamieściła zdjęcie z wizyty u fryzjera i wówczas sprawiała wrażenie zadowolonej i szczęśliwej. Do niepokojącej sytuacji, która spowodowała, że wylądowała w szpitalu , musiało dość niedługo później.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś: historia miłości

Para poznała się przez Instagrama. "Ja pierwsza zaobserwowałam Roberta [na Instagramie], dawno temu. To była jakaś taka historia, że jechałam na jedną ze spraw o zniesławienie do Krakowa. Zawsze jak jeżdżę pociągiem, to kupuję sobie różne pisma. Zobaczyłam go w gazecie i mówię: jaki fajny chłopak. I sobie go zaobserwowałam" - wyznała Agnieszka Włodarczyk w podkaście "Cały ten Majdan".