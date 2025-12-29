Triathlonista Robert Karaś i aktorka Agnieszka Włodarczyk wzięli ślub w listopadzie 2023. Wtedy to do sieci trafiły zdjęcia z ceremonii, która odbyła się na pustyni w Dubaju. Jak się okazało, była to jedynie symboliczna uroczystość, bowiem małżonkowie ślub cywilny wzięli w tajemnicy kilka tygodni wcześniej w kraju.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wzięli "symboliczny ślub" w Dubaju

"Prawdziwy ślub wzięliśmy ponad miesiąc temu w Polsce, tutaj mieliśmy taki ślub już dla siebie, to się właśnie nazywa 'ślub symboliczny'. Nie było nikogo, kto nam go udzielał, nawet 'aktora'. Po prostu powiedzieliśmy sobie przysięgę w oczy. Było to bardzo intymne, przepiękne. Do tej pory się wzruszam, jak o tym mówię" - opowiadała wzruszona Agnieszka.

Choć małżonkowie wzbudzają spore zainteresowanie, dość rzadko decydują się na wspólne wywiady w mediach. Nic więc dziwnego, że każda tego typu rozmowa od razu jest szeroko komentowana w sieci. Tak też się stało i tym razem. Agnieszka i Robert pojawili się bowiem w podkaście "Matcha Talks", gdzie niespodziewanie poruszony został m.in. temat i domowego budżetu.

Robert Karaś przyznał się do swej słabości. Chodzi o pieniądze

Karaś przyznał bowiem, że dzięki małżeństwu z Włodarczyk zaczął z większą ostrożnością podchodzić do podejmowania decyzji finansowych.

"Jestem zbyt pochopnie podejmujący decyzje. Jestem zbyt ufny, zbyt rozrzutny" - wyznał otwarcie sportowiec.

Przykłady jego rozrzutności można by mnożyć, ale szczególnie jeden z nich jest naprawdę szokujący. Okazało się bowiem, że Robert bez wiedzy żony postanowił sowicie wynagrodzić dostawcę jedzenia. Karaś zostawił mu 14 tysięcy złotych napiwku, tłumacząc to tym, że zrobiło mu się go szkoda.

Mężczyzna popadł bowiem w poważne tarapaty finansowe.

"Było mi go szkoda, (...). Chwilę się z nim zakumplowałem. Ja jestem czasem głupi. Ale już powiedziałem, że nie będę tak robił" - wyjawił Karaś.

Wiadomość ta wprawiła w osłupienie również jego żonę. Jak bowiem można się domyślić, o geście męża Agnieszka dowiedziała się dopiero po czasie. Choć w audycji starała się już żartować z tej sytuacji, podjęta przez nią decyzja była radykalna i stanowcza.

Agnieszka Włodarczyk podjęła decyzję ws. męża. To koniec finansowej rozrzutności

"Powiedziałam, że pozabieram mu wszystkie pieniądze, wszystkie karty i on będzie [musiał o wszystko prosić - przyp. red.]. Przysięgam" - oznajmiła Agnieszka.

Co ciekawe, taka wizja przyszłości Karasiowi nawet przypadła do gustu:

"Ja tego chcę, tak będzie dobrze" - przyznał rację żonie przejęty Robert.

