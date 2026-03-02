Karaś i Włodarczyk utknęli w Dubaju. "Plecak ewakuacyjny spakowany"

Robert Karaś miał w Dubaju podjąć się próby pobicia rekordu Guinnessa, biegnąc przez terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sportowe wyzwanie, do którego przygotowywał się od miesięcy, zostało jednak przerwane przez gwałtowną eskalację napięć na Bliskim Wschodzie. W minioną sobotę Iran stał się celem skoordynowanego uderzenia ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych. Teheran odpowiedział atakiem na amerykańskie bazy wojskowe w regionie, a państwowe media irańskie zaczęły informować również o eksplozjach w Dubaju. W obliczu tak dynamicznie rozwijającej się sytuacji dalsza realizacja sportowego planu stała się niemożliwa.

Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk gotowi na ewakuację z Dubaju

W Dubaju przebywa obecnie także Agnieszka Włodarczyk wraz z partnerem i ich 4,5-letnim synem Milanem. Ich wyjazd był ściśle związany z wyzwaniem Karasia, jednak niespodziewane wydarzenia w regionie sprawiły, że rodzina musiała skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Aktorka na bieżąco informuje fanów o sytuacji za pośrednictwem Instagrama, starając się jednocześnie tonować emocje i uspokajać obserwatorów.

"Proszę was, przestańcie panikować, bo to złe emocje, a ja ich nie potrzebuję. Tu, gdzie jesteśmy, jest ok. Zabezpieczyliśmy się w podstawowe rzeczy do picia, jedzenia i ja z Milanem idę do domu. Na mieście bardziej pusto niż wczoraj, może ze względu na niedzielę, a może nie. Ale starajmy się zachować spokój" - napisała w jednym z wpisów.

W nocy Włodarczyk ponownie zwróciła się do fanów. Przyznała, że choć sytuacja jest napięta, rodzina została poinformowana o procedurach bezpieczeństwa i wie, gdzie się udać w razie alarmu. "Zostaliśmy powiadomieni, dokąd iść, gdy będzie sygnał alarmowy. Plecak ewakuacyjny spakowany, ale staramy się normalnie funkcjonować" - przekazała. Jak podkreśla, są gotowi na ewentualną ewakuację, jednak na ten moment próbują zachować spokój i funkcjonować tak, jak dotychczas.

Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś Justyna Rojek/DDTVN East News

Robert Karaś i Agnieszka Włodarczyk Ola Skowron/Dzien Dobry TVN/East News, Artur Zawadzki Reporter

Dubaj. Gęsty dym nad Wyspą Palmową Jolanta Kamińska AFP

