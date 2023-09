Karaś i Włodarczyk szykują się do ślubu. Aktorka pokazała wymowne zdjęcie

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś w 2021 roku powitali na świecie synka Milana, a teraz planują zrobić kolejny krok i sformalizować swój związek. Jak zdradził triathlonista kilka miesięcy temu, jeszcze w tym roku stanie on z ukochaną na ślubnym kobiercu. Teraz kulisami przygotowań do uroczystości aktorka podzieliła się na Insta Stories. 42-latka wybrała się bowiem do salonu sukien ślubnych.