Karaś i Majdan zadrwili ze znanej pary. Ludzie aż nie dowierzają. Zdjęcie podbija sieć

Radosław Majdan i Robert Karaś od jakiegoś czasu są dobrymi kumplami. To właśnie z triathlonistą Małgorzata Rozenek-Majdan jeszcze niedawno intensywnie pracowała, gdy przygotowywała się do programu „Pokonaj mnie jeśli potrafisz”. Od tego czasu Karaś stał się częstszym gościem w domu Majdanów. Ostatnio były bramkarz i triumfator Ironmana znów mieli okazję się widzieć. Przy tej okazji zrobili sobie ciekawą fotkę, która ironicznie nawiązuje do słynnego zdjęcia Victorii i Davida Beckhamów. Fani mieli niezły ubaw i aż nie dowierzali w to, co widzą.